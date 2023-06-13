Фильм Алексея Германа "Проверка на дорогах" запретили в СССР по одной причине

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В советские годы фильм "Проверка на дорогах", рассказывающий о войне, был запрещён. Причины, по которым чиновники испугались этой кинокартины, описал портал Sport24.

Фото: mil.ru

Режиссёром фильма выступил Алексей Герман. Сначала картину отложили в долгий ящик. Но даже спустя время она сумела снискать славу.

Сюжет фильма основан на событиях, происходивших в декабре 1942 года в оккупированной фашистскими войсками Псковской области. Каждый персонаж выживал так, как мог: одни предавали Родину, в то время как другие сражались с врагом до конца.

Для режиссёра съёмки этого фильма превратились в настоящий ад. Сначала препятствием стала непогода, а затем — постоянные вмешательства чиновников, которые придирались к каждой мелочи. В результате кинокартину пришлось переделывать трижды.

Однако, когда настало время её выхода в прокат, сценарная редколлегия заявила, что в фильме "искажён образ героического советского народа". В итоге картина была забракована и запрещена для показа.

Сам режиссёр считал, что истинной причиной цензуры его фильма стало показанное в нём гуманное отношение к пленным немецким солдатам: советские люди не проявляли по отношению к ним жестокости и не подвергали пыткам.

Картина была реабилитирована лишь спустя 15 лет — в 1986 году. После получения прокатного удостоверения она вошла в топ-3 популярных фильмов в Советском Союзе и получила признание общества.

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