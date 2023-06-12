Кинорежиссер фильма "Терминатор 2" Джеймс Кэмерон переснял финал, чтобы выпустить продолжение

После ошеломительного успеха первого "Терминатора", создатели решили выпустить второй фильм и мир увидел "Терминатор 2: Судный день". В кинопрокате сиквел собрал 500 млн долларов при бюджете в 100 млн. Последующие части разочаровали зрителей, но это другая история. Сегодня поговорим про вторую часть фильма.

Фото: youtube.com/ Лучшие моменты фильмов

Публика могла увидеть совсем другой финал киноленты, ведь все сцены уже были отсняты. Но режиссёр Джеймс Кэмерон в последний момент решил не упускать "золотую жилу" и изменил концовку.

Планировалось, что уничтожив себя, робот уничтожил и все следы "Скайнета", дабы новых "терминаторов" больше не появилось. Сара Коннор продолжает жить в счастливом и спокойном будущем, а судный день не наступил. Она сидит на детской площадке, на которой беззаботно гуляет её внучка, а Джон Коннор избран в сенат, пишет Sport24.ru

Именно эти кадры остались пылиться на полке, а вместо них Сара говорит финальную речь:

"Если даже роботы научились ценить человеческую жизнь, может, и мы когда-нибудь научимся".