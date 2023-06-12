После ошеломительного успеха первого "Терминатора", создатели решили выпустить второй фильм и мир увидел "Терминатор 2: Судный день". В кинопрокате сиквел собрал 500 млн долларов при бюджете в 100 млн. Последующие части разочаровали зрителей, но это другая история. Сегодня поговорим про вторую часть фильма.
Публика могла увидеть совсем другой финал киноленты, ведь все сцены уже были отсняты. Но режиссёр Джеймс Кэмерон в последний момент решил не упускать "золотую жилу" и изменил концовку.
Планировалось, что уничтожив себя, робот уничтожил и все следы "Скайнета", дабы новых "терминаторов" больше не появилось. Сара Коннор продолжает жить в счастливом и спокойном будущем, а судный день не наступил. Она сидит на детской площадке, на которой беззаботно гуляет её внучка, а Джон Коннор избран в сенат, пишет Sport24.ru
Именно эти кадры остались пылиться на полке, а вместо них Сара говорит финальную речь:
"Если даже роботы научились ценить человеческую жизнь, может, и мы когда-нибудь научимся".
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