"Sport24" назвал фильм Данелии с великим Леоновым, который в СССР показывали только тайно

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Премьера комедии Георгия Данелия "Тридцать три" с гениальным Евгением Леоновым в главной роли состоялась в 1965 году. Но картину запретили спустя всего две недели после показа. Всему виной стала одна сцена, которая не понравилась тогдашнему секретарю ЦК КПСС по идеологии Михаилу Суслову, пишет портал Sport24.ru.

Фото: instagram

Чиновник разглядел в автомобильном кортеже (машина "Чайка" в сопровождении мотоциклистов) пародию на торжественную встречу советских космонавтов на Красной площади, которая состоялась в том же году. "Клевету на социалистическую действительность" приказано было убрать, но режиссёр кадры вырезать отказался. Тогда Суслов просто изъял фильм прямо из проката.

Однако картина пропала не совсем. Её по-прежнему показывали в некоторых кинотеатрах СССР, но только тайно. На всех экранах страны она появилась в 1988 году, спустя 23 года после запрета.

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