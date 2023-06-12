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"Sport24" назвал фильм Данелии с великим Леоновым, который в СССР показывали только тайно

1:05
Кино

Премьера комедии Георгия Данелия "Тридцать три" с гениальным Евгением Леоновым в главной роли состоялась в 1965 году. Но картину запретили спустя всего две недели после показа. Всему виной стала одна сцена, которая не понравилась тогдашнему секретарю ЦК КПСС по идеологии Михаилу Суслову, пишет портал Sport24.ru.

"Sport24" назвал фильм Данелии с великим Леоновым, который в СССР показывали только тайно
Фото: instagram

Чиновник разглядел в автомобильном кортеже (машина "Чайка" в сопровождении мотоциклистов) пародию на торжественную встречу советских космонавтов на Красной площади, которая состоялась в том же году. "Клевету на социалистическую действительность" приказано было убрать, но режиссёр кадры вырезать отказался. Тогда Суслов просто изъял фильм прямо из проката.

Однако картина пропала не совсем. Её по-прежнему показывали в некоторых кинотеатрах СССР, но только тайно. На всех экранах страны она появилась в 1988 году, спустя 23 года после запрета.

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Как снимал Георгий Данелия, мастер печальных комедий
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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