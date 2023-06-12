Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нутрициолог Екатерина Кошкина рассказала, как ускорить обмен веществ
Психолог Рыжик назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение
"Инфарктные" правила: как предупредить сердечный приступ
Il Fatto Quotidiano: Зеленский демонстрирует циничное удовольствие от конфликта с Россией
На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания

Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

2:44
Кино

Одно из великих произведений Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" основано на замечательной пьесе Михаила Булгакова. В своей работе великий писатель всегда уделял большое внимание деталям, тщательно изучая множество материалов о периоде, описываемом в произведении. Однако великий режиссёр не имел такой возможности, учитывая ограниченное время для работы. Во время съёмок "Ивана Васильевича" не было специальных редакторов в составе киногруппы, которые могли бы указать на забавные исторические неточности, поэтому мастеру просто некому было обратить внимание на них, пишет sport24.ru.

Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
Фото: Википедия

Во-первых, в фильме главный герой почему-то путает свой возраст. Когда его допрашивает милиционер, он называет свою дату рождения: "1533 год от Рождества Христова". В оригинальной пьесе Булгакова такого диалога не было.

Здесь есть две ошибки. Во-первых, Иван Грозный родился в 1530 году. В эпоху интернета эту информацию можно проверить за секунду, но во времена Гайдая приходилось обращаться к книгам. Однако этот факт легко проверялся даже в школьных учебниках. Во-вторых, Иоанн Васильевич, если он использовал язык того времени, не мог бы отсчитывать время от Рождества Христова, так как новое летоисчисление было введено в России только при Петре I более чем через 100 лет. Поэтому артист должен был называть такую дату: "Год 7038-й от сотворения мира".

Вторая историческая неточность связана с Буншей и Милославским. Когда вор-аферист превращает управдома в царя, он смотрит на картину на стене и вручает ему скипетр и державу. Однако во времена Ивана Грозного в Кремле не могло быть таких предметов. Эти символы появились позже.

И ещё одна историческая неточность выявлена в одной из любимых сцен с лифтом в попытке выбраться из этого дьявольского устройства. Иван Васильевич крестит его троепёрстно. Однако данный обычай в русской православной церкви был введён патриархом Никоном лишь спустя 100 лет. Он и стал одной из причин церковного раскола. Иван Грозный мог освящать только двумя пальцами. Кстати, шутку "Вот что крест животворящий делает!" Гайдай взял из пьесы Булгакова, но там, конечно, не было объяснений — просто говорилось, что царь "крестит дверь".

Ранее сообщалось о киноляпах в фильме "Кавказская пленница".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Иван Васильевич меняет профессию"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Последние материалы
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Почему современные двигатели медленно прогревают салон и как это исправить
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания
Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента
От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына
Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься
Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
"Турпром": пилот назвал туристам самые страшные для посадки аэропорты мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников