Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

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Одно из великих произведений Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" основано на замечательной пьесе Михаила Булгакова. В своей работе великий писатель всегда уделял большое внимание деталям, тщательно изучая множество материалов о периоде, описываемом в произведении. Однако великий режиссёр не имел такой возможности, учитывая ограниченное время для работы. Во время съёмок "Ивана Васильевича" не было специальных редакторов в составе киногруппы, которые могли бы указать на забавные исторические неточности, поэтому мастеру просто некому было обратить внимание на них, пишет sport24.ru.

Фото: Википедия

Во-первых, в фильме главный герой почему-то путает свой возраст. Когда его допрашивает милиционер, он называет свою дату рождения: "1533 год от Рождества Христова". В оригинальной пьесе Булгакова такого диалога не было.

Здесь есть две ошибки. Во-первых, Иван Грозный родился в 1530 году. В эпоху интернета эту информацию можно проверить за секунду, но во времена Гайдая приходилось обращаться к книгам. Однако этот факт легко проверялся даже в школьных учебниках. Во-вторых, Иоанн Васильевич, если он использовал язык того времени, не мог бы отсчитывать время от Рождества Христова, так как новое летоисчисление было введено в России только при Петре I более чем через 100 лет. Поэтому артист должен был называть такую дату: "Год 7038-й от сотворения мира".

Вторая историческая неточность связана с Буншей и Милославским. Когда вор-аферист превращает управдома в царя, он смотрит на картину на стене и вручает ему скипетр и державу. Однако во времена Ивана Грозного в Кремле не могло быть таких предметов. Эти символы появились позже.

И ещё одна историческая неточность выявлена в одной из любимых сцен с лифтом в попытке выбраться из этого дьявольского устройства. Иван Васильевич крестит его троепёрстно. Однако данный обычай в русской православной церкви был введён патриархом Никоном лишь спустя 100 лет. Он и стал одной из причин церковного раскола. Иван Грозный мог освящать только двумя пальцами. Кстати, шутку "Вот что крест животворящий делает!" Гайдай взял из пьесы Булгакова, но там, конечно, не было объяснений — просто говорилось, что царь "крестит дверь".

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