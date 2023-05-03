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МК: в новом сезоне российского сериала нашли множество неточностей

1:32
Кино

На экраны вышел шестой сезон сериала "По законам военного времени". Его уже начали критиковать за неточности.

МК: в новом сезоне российского сериала нашли множество неточностей
Фото: mk.ru

Героев сериала возвращают в начало войны. Отмечается, что это приквел, необходимость которого объясняется только тем, что под майские праздники без продукции такого жанра никак нельзя, пишет "МК".

В финале пятого сезона сюжет, казалось бы, пришёл к логическому концу. Война завершилась, Рокотов погиб, значит и продолжение сериала без одного из самых харизматичных персонажей вряд ли возможно. Однако создатели кинокартины посчитали по-другому и создали приквел.

В шестом сезоне сюжет разворачивается в ноябре 1941 года в Ростове. Работники военной прокуратуры Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) в ходе расследования нескольких преступлений встречают хорошо подготовленных диверсантов.

Пока не так много хвалебных отзывов относительно шестого сезона сериала. "МК" отмечает, что зрителям уже надоели фильмы, снятые только для того, чтобы отчитаться за выполненную работу.

"Уж лучше бы сняли продолжение, как после войны Елагина с выжившим Рокотовым ловят преступников и растят своих детей", — сетуют критики.

Зрители отмечает, что актёры одеты не в совсем правильную военную форму. Таже в сериале присутствуют неразберихи с ростовскими улицами.

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Шестой сезон сериала "По законам военного времени"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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