Юрист Мищенко назвал незаконной работу кинотеатров Ставрополья по обходу запретов на показ фильмов

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Показы фильмов, которые не получили прокатное удостоверение, могут привести кинотеатры Ставрополья к штрафам. Об этом проинформировал управляющий партнёр юридической компании "В квадрате" Кирилл Мищенко.

В 2022 году многие фильмы запрещены к показу в российских кинотеатрах. Проблема заключается в том, что это в основном продукция крупных киноиндустрий, которая набирает основную аудиторию. Учреждения Ставрополя нашли способ обхода запретов. Зрители покупают билеты на отечественную короткометражку, а перед ней в качестве бонуса показывают фильм, который в официальный прокат не выходил.

Мищенко считает, что это можно квалифицировать как притворную сделку.

"В России нельзя показывать фильмы, не получившие прокатное удостоверение, за это предусмотрен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также кинотеатр могут привлечь за нарушение авторских и смежных прав, за это предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией контрафактных произведений", — приводит слова эксперта newstracker.ru.