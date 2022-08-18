Россияне подвергли критике трейлер американской "Иронии судьбы"

Россияне оказались недовольны трейлером американского ремейка советской комедии "Ирония судьбы", который был опубликован 18 августа на YouTube-канале киностудии Metro Goldwyn Mayer. Снятая в Голливуде картина называется "About Fate".

Комментаторы раскритиковали попытку США переснять легендарный фильм режиссёра Эльдара Рязанова. По словам пользователей, режиссер снял "типичный проходняк".

Пользователь Виталий Лазарев написал, что не увидел в трейлере ничего, что бы могло заставить пересматривать фильм так же часто, как оригинал.

Комментатор Dembo Igmos отметил, что даже индийская версия "Иронии Судьбы" выглядит лучше, чем американский ремейк.

Юзер с ником FROG выразил сомнение, что у кого бы то ни было получится переснять оригинал Рязанова.

Картина, снятая россиянином Марюсом Вайсбергом ("Гитлер капут!", "Бабушка легкого поведения") должна выйти на экраны кинотеатров в сентябре 2022 года. В главных ролях сыграли Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш и Льюис Тан.

Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая сыграла роль подруги главной героини в оригинальной ленте, назвала "ужасом" американский ремейк "Иронии судьбы".