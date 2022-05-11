Сериал ОК "Пять с плюсом" выиграл приз BUEIFF Web Series за "Лучший монтаж"

Сериал "Пять с плюсом", который создала соцсеть "Одноклассники", получил приз за "Лучший монтаж" на фестивале BUEIFF Web Series. Известно, что мероприятие прошло в Буэнос-Айресе.

Над комедийным произведением работали режиссёр-постановщик Дина Штурманова, продюсеры Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров. Режиссёром монтажа оказался Александр Пак.

Главных героев сериала Олю и Стаса сыграли Лукерья Ильяшенко и Артём Цуканов. По сюжету картины молодые люди пытаются заработать деньги, чтобы организовать свадьбу.

По данным ОК, работу соцсети посмотрели девять миллионов зрителей. В основном сериал оценивали люди 35-44 лет.

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