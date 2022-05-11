Сериал "Пять с плюсом", который создала соцсеть "Одноклассники", получил приз за "Лучший монтаж" на фестивале BUEIFF Web Series. Известно, что мероприятие прошло в Буэнос-Айресе.
Над комедийным произведением работали режиссёр-постановщик Дина Штурманова, продюсеры Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров. Режиссёром монтажа оказался Александр Пак.
Главных героев сериала Олю и Стаса сыграли Лукерья Ильяшенко и Артём Цуканов. По сюжету картины молодые люди пытаются заработать деньги, чтобы организовать свадьбу.
По данным ОК, работу соцсети посмотрели девять миллионов зрителей. В основном сериал оценивали люди 35-44 лет.
Ранее российская актриса Наталья Земцова рассказала о суровых условиях на съёмках сериала "Эпидемия".
"В конце мы начали "сыпаться" из-за холода, но при этом были на адреналине", — заявила звезда.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".