Крис Рок впервые отреагировал на удар от Уилла Смита: "Серьёзно и смешно"

Американский комик Крис Рок, которого ударил во время премии "Оскар" актёр Уилл Смит, впервые прокомментировал произошедшее. Ведущий оценил конфликт в ходе своего стендап-выступления в Бостоне.

По информации Variety, зрители долго аплодировали Року, когда тот вышел на сцену. Ему пришлось успокаивать аудиторию, чтобы начать концерт.

Как рассказал комик, в соцсетях ему отправили много негативных отзывов, однако он отказался реагировать на них. Шутник анонсировал новое шоу на эту тему. При этом Рок отметил, что пока не полностью понял, что произошло.

"Когда-нибудь я расскажу об этом дерьме. И это будет серьёзно и смешно", — заявил ведущий.

Часть его поклонников выкрикивала выражение "к чёрту Уилла Смита". Комик же не стал поддерживать такие заявления.

Ранее российский актёр Сергей Безруков одобрил поступок Смита, который вступился за свою жену.