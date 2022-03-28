Безруков восхитился поступком Смита на вручении "Оскара"

Российский актёр Сергей Безруков высказался в поддержку своего американского коллеги Уилла Смита после инцидента на вручении премии киноакадемии "Оскар". Безруков восхитился поступком, заметив, что он в такой ситуации сделал бы то же самое.

"Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!" — написал актёр в своём Телеграм-канале.

Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова оценила действия Смита. По её мнению, он должен был отреагировать словами.