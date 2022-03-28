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Автор Николай Ткаченко

Безруков восхитился поступком Смита на вручении "Оскара"

Кино

Российский актёр Сергей Безруков высказался в поддержку своего американского коллеги Уилла Смита после инцидента на вручении премии киноакадемии "Оскар". Безруков восхитился поступком, заметив, что он в такой ситуации сделал бы то же самое.

Безруков восхитился поступком Смита на вручении "Оскара"

"Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!" — написал актёр в своём Телеграм-канале.

Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова оценила действия Смита. По её мнению, он должен был отреагировать словами.

Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Дарья Митина
Темы кино оскар сергей безруков
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