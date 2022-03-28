ТВ-премия "Эмми" отказалась рассматривать проекты из России

Телевизионная премия "Эмми" отказалась принять к участию проекты из России из-за спецоперации на Украине. Все программы, созданные в РФ или российскими компаниями, исключены из конкурса, кроме того, из списка удалены даже те продукты, которые делались для россиян или российских стриминговых сервисов.

"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году", — заявили организаторы "Эмми".

Ранее были приостановлены контракты с партнерами из России, а также кинодеятелями и компаниями.

"Эмми" - международная награда, которая присуждается лучшим телевизионным программам, созданным и транслируемым за пределами Америки.