Актриса Лика Маркелова рассказала, как снималась в постельной сцене

В Москве сейчас завершаются съёмки сериала "Смерть манекенщицы", где главную роль играет Лика Маркелова. Она снималась также в таких фильмах и сериалах, как "Отцы", "Двойная ложь", "Детектив на миллион", "Долгий свет маяка", "Миры Маргариты" и других. В интервью argumenti.ru актриса поделилась впечатлениями от съёмок в постельной сцене.

Она рассказала, что в "Смерти манекенщицы" ей пришлось играть близкие отношения. И хотя там ничего слишком откровенного не было, а нужно было только поцеловаться, вела она себя очень зажато и тряслась. При этом режиссёр делал всё, чтобы актриса чувствовала себя комфортно, и объяснил, что всё приходит с опытом.

Маркелова добавила, что постельные сцены в кино — довольно привычное дело. И если на некоторых каналах из фильмов вырезают даже поцелуи, то на платформах позволяют показывать гораздо больше откровенных моментов.