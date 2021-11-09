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Роскомнадзор требует запретить видеосервисам показ фильмов с секс-девиациями

Кино

Сотрудники Роскомнадзора приступили к рассмотрению идеи о введении запрета на показ фильмов и сериалов, демонстрирующих сексуальные отклонения.

Роскомнадзор требует запретить видеосервисам показ фильмов с секс-девиациями

В будущем инициативу планируется распространить на деятельность онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Роскомнадзор предлагает запретить показы картин со сценами педофилии, садизма, мазохизма, нетрадиционных связей и других сексуальных девиаций.

"Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона", — сообщают "Ведомости".

Также к нормам, регламентирующим обязанности руководителей видеосервисов и соцсетей, намерены добавить ограничения на публикацию материалов, где пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Эти нововведения собираются включить в законы "О недопустимости злоупотребления свободой массовой информации" и "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию".

Неподобающий контент Роскомнадзор собирается блокировать на соответствующих сайтах.

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