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Советский фильм попал в список экстремистских материалов в РФ

Кино

Российский Минюст внёс в список экстремистских материалов советский фильм.

Советский фильм попал в список экстремистских материалов в РФ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство, к экстремистским материалам отнесена чёрно-белая пропагандистская лента "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов".

Картину выпустила в 1973 году Центральная киностудия документальных фильмов. Однако ленту считают псевдодокументальной. Известно, что фильм заказал идеологический отдел ЦК КПСС в "соответствии с рекомендациями об усилении идеологической борьбы с сионизмом".

В сообщении говорится, что картина отражает преобладавшую в идеологии Советского Союза антисионистскую точку зрения. В широком прокате ленту не демонстрировали. Однако цифровая копия фильма размещена в интернете.

В июне 2021 года Сыктывкарский городской суд принял решение о запрете картины.

Сообщается, что фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" стал 5 218-м материалом, который признали экстремистским в России.

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