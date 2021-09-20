Американский фантастический блокбастер "Дюна" стал самым посещаемым фильмом за минувшие выходные. Картина собрала 608 миллионов рублей, пишет Knobusiness. com.
Премьера блокбастера состоялась в минувший четверг, однако, пика сборов достигла в уик-энд.
Как сообщает кинопортал, места в топ-3 распределились следующим образом:
"Дюна" снята по одноимённому научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта. Впервые экранизировать книгу пытались в 1975 году, но картина так и не вышла в прокат. Спустя почти 10 лет режиссёр Дэвид Линч снял фильм, который впоследствии стал культовым в истории американского кинематографа. Теперь "Дюну" в новом видении представил канадский режиссёр Дэни Вильнёв.
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