Блокбастер "Дюна" стал лидером российского кинопроката за уик-энд

Американский фантастический блокбастер "Дюна" стал самым посещаемым фильмом за минувшие выходные. Картина собрала 608 миллионов рублей, пишет Knobusiness. com.

Премьера блокбастера состоялась в минувший четверг, однако, пика сборов достигла в уик-энд.

Как сообщает кинопортал, места в топ-3 распределились следующим образом:

"Дюна" — кассовые сборы 608 млн рублей

"Шан-Чи и легенда десяти колец" — кассовые сборы 56,1 млн рублей

"Босс-молокосос-2" — кассовые сборы 40,7 млн рублей

"Дюна" снята по одноимённому научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта. Впервые экранизировать книгу пытались в 1975 году, но картина так и не вышла в прокат. Спустя почти 10 лет режиссёр Дэвид Линч снял фильм, который впоследствии стал культовым в истории американского кинематографа. Теперь "Дюну" в новом видении представил канадский режиссёр Дэни Вильнёв.

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