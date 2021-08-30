Актер из "Кухни" и "Ворониных" умер во время спектакля

Актеру было 59 лет.

Московский армянский театр сообщил на своей странице "ВКонтакте", что 29 августа во время спектакля скончался актер и режиссер Артур Диланян.

По словам коллег, Диланян был полон жизни, юмора и планов на будущее:

Мозг отказывается верить… Ощущение кошмарного сна…

Подробности смерти Диланяна раскрыло в Telegram издание "Комсомольская правда". По информации источника, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у мужчины острую сердечную недостаточность. Попытка реанимировать актера не принесла результатов. Диланян умер за несколько дней до своего 60-летия.

Артур Диланян известен зрителям по ролям в популярных российских сериалах: "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий", "Дважды два". Кроме того, он занимался дубляжем и выступал в качестве продюсера и сценариста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.