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Скончалась актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Кино

Актриса и танцовщица Уна Стаббс Александра Лисица, которая сыграла миссис Хадсон в сериале BBC "Шерлок", умерла на 85-м году жизни.

Скончалась актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Перед смертью Уна Стаббс Александра Лисица несколько месяцев болела. Она умерла рядом с близкими людьми, у себя дома.

Актриса играла роль миссис Хадсон, хозяйки дома, у которой жил Шерлок Холмс, с 2010 года по 2017 год.

Также Уна Стаббс Лисица снималась в таких проектах, как:

  • "Загадочное ночное убийство собаки" (2012);
  • "Вызовите акушерку" (2012-…);
  • "Даррелы" (2016-2018);
  • "Шоу Кэтрин Тейт" (2004-2009);
  • "Ангел" (2007);
  • "Масс Марпл" (2004-2013).

"Шерлок" — сериал с Бенедиктом Камбербэтчем об известном сыщике, который живёт 2010 году. Произведение получило две премии "Эмми", награду от "Жорж". Зрители приняли проект положительно: на IMDb его рейтинг составил 9,1 из 10, а на КиноПоиске — 8,8 из 10, картина заняла 29 место в Топ-250 по версии этого сайта. В сериале, помимо Бенедикта и Уны Стаббс, снимались:

  • Мартин Фриман;
  • Эндрю Скотт;
  • Руперт Грейвз;
  • Луиза Брили. 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
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