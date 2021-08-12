Скончалась актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Актриса и танцовщица Уна Стаббс Александра Лисица, которая сыграла миссис Хадсон в сериале BBC "Шерлок", умерла на 85-м году жизни.

Перед смертью Уна Стаббс Александра Лисица несколько месяцев болела. Она умерла рядом с близкими людьми, у себя дома.

Актриса играла роль миссис Хадсон, хозяйки дома, у которой жил Шерлок Холмс, с 2010 года по 2017 год.

Также Уна Стаббс Лисица снималась в таких проектах, как:

"Загадочное ночное убийство собаки" (2012);

"Вызовите акушерку" (2012-…);

"Даррелы" (2016-2018);

"Шоу Кэтрин Тейт" (2004-2009);

"Ангел" (2007);

"Масс Марпл" (2004-2013).

"Шерлок" — сериал с Бенедиктом Камбербэтчем об известном сыщике, который живёт 2010 году. Произведение получило две премии "Эмми", награду от "Жорж". Зрители приняли проект положительно: на IMDb его рейтинг составил 9,1 из 10, а на КиноПоиске — 8,8 из 10, картина заняла 29 место в Топ-250 по версии этого сайта. В сериале, помимо Бенедикта и Уны Стаббс, снимались:

Мартин Фриман;

Эндрю Скотт;

Руперт Грейвз;

Луиза Брили.

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