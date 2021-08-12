Актриса и танцовщица Уна Стаббс Александра Лисица, которая сыграла миссис Хадсон в сериале BBC "Шерлок", умерла на 85-м году жизни.
Перед смертью Уна Стаббс Александра Лисица несколько месяцев болела. Она умерла рядом с близкими людьми, у себя дома.
Актриса играла роль миссис Хадсон, хозяйки дома, у которой жил Шерлок Холмс, с 2010 года по 2017 год.
Также Уна Стаббс Лисица снималась в таких проектах, как:
"Шерлок" — сериал с Бенедиктом Камбербэтчем об известном сыщике, который живёт 2010 году. Произведение получило две премии "Эмми", награду от "Жорж". Зрители приняли проект положительно: на IMDb его рейтинг составил 9,1 из 10, а на КиноПоиске — 8,8 из 10, картина заняла 29 место в Топ-250 по версии этого сайта. В сериале, помимо Бенедикта и Уны Стаббс, снимались:
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