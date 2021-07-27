Элина Быстрицкая скрывала своего мужа почти 30 лет

У народной артистки России Элины Быстрицкой была насыщенная творческая карьера, а свою личную жизнь актриса скрывала от глаз общественности.

В одном из своих интервью Элина Авраамовна призналась, что она в течение нескольких десятилетий скрывала от окружающих своего супруга. О её возлюбленном не знали даже коллеги, с которыми Быстрицкая работала в театре.

Мужем звезды советского кинематографа был Николай Кузьминский. Он работал руководителем переводчиков в Министерстве внешней торговли. Кузьминский посещал все спектакли с участием супруги и даже общался с другими актёрами, но никому не говорил, что состоит в браке с Быстрицкой.

Он часто бывал за границей, поэтому привозил жене эксклюзивные наряды.

Супруги прожили вместе 27 лет, но не смогли сохранить отношения и развелись. Детей у них не было, сообщает издание "7 Дней".

Напомним, что Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.

В прошлом году в Москве состоялось открытие памятника, который выполнен из ослепительно белого мрамора.

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