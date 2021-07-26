В программу Венецианского фестиваля вошёл фильм ученика Александра Сокурова

Фильм "Мама, я дома" российского режиссёра Владимира Битокова, ученика известного мастера Александра Сокурова, включили в программу Венецианского фестиваля кино. Об этом заявил во время онлайн-конференции художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера.

В картине снимались Ксения Раппопорт, которую знают по работам "Незнакомка", "Качели", "2 дня" и Юра Борисов, исполнитель ролей в "Калашников", "Красный призрак", "Серебряные коньки".

Фильм "Мама, я дома" вошёл в программу новой секции "Горизонты экстра". Он может получить приз зрительской симпатий, которые впервые вручат на премии.

Владимир Битоков снял такие произведения, как "Теснота" и "Глубокие реки". На "Кинопоиске" картины не получили больше 6 из 10, но их положительно оценили критики. Журналист GQ Сергей Фишман назвал "Глубокие реки" фильмом о традиционных скрепах, который проникнут искренней любовью и уважением к кавказской семье. Это произведение получило приз "Кинотавра" за лучший дебют.

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