Немецкий актёр Август Диль исполнит роль Воланда в российском фильме

Август Диль, известный по ролям в картинах "Бесславные ублюдки" и "Тайная жизнь", появится на экранах в качестве Воланда. Одноимённый фильм по мотивам известного романа "Мастер и Маргарита" снимает режиссёр Михаил Локшин. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

По её данным, режиссёр доволен, что Воланда воплотит Август Диль. Он отлично знает книгу и чувствует многогранность характера и ума героя. Для Августа Диля произведение "Воланд" — первый российский проект. Актёр отметил, что перечитал роман и осознал, что Воланд "всегда немного кто-то другой".

Роли Мастера и Маргариты достались Евгению Цыганову и Юлии Снигирь.

Фильм выйдет в прокат к концу 2020 года.

Ранее Михаил Локшин снял картину "Серебряные коньки" о любви, мечтах и рождественском Петербурге. Фильм высоко оценили зрители и критики. На "Кинопоиске" рейтинг составил 7,3 из 10, а на IMDb — 7,1 из 10.

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