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Фёдор Бондарчук сыграет Алексея Каренина в сериале Netflix

Кино

В первом российском сериале Netflix Фёдор Бондарчук сыграет Алексея Каренина. Об этом сообщила пресс-служба американского видеосервиса.

Фёдор Бондарчук сыграет Алексея Каренина в сериале Netflix

Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова. Актера на роль Алексея Вронского пока не анонсировали.

Над сериалом от Netflix работает 1-2-3 Production. Режиссёр — Валерий Федорович. Продюсирует проект Евгений Никишов.

Картина — модерн-версия событий книги "Анна Каренина". У жены будущего главы Санкт-Петербурга возникает связь с наследником крупной компании.

Ранее права на сериал Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Перевал Дятлова" приобрёл сервис HBO для показа в Латинской Америке. Об этом сообщала пресс-служба 1-2-3 Production. Создатели рассказывают историю о группе студентов, которые погибли в горах Северного Урала. Сериал получил положительные отклики зрителей. На "Кинопоиске" рейтинг составил 7,7 из 10, а на IMDb — 7,8 из 10. Кинокритики назвали работу самым пижонским и жутким сериалом 2020 года.

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