В Москве кинофестиваль "Новая женственность" откроет фильм Марии Шрадер

Фестиваль начнется 20 июля в московском кинотеатре "Художественный" при поддержке онлайн-кинотеатра KION. Программу откроет произведение Марии Шрадер "Я создан для тебя".

Программа фестиваля

Для фестиваля выбрали самые яркие работы женщин-режиссеров за 2020-2021 годы. Показы пройдут до 27 июля, зрители увидят 13 кинокартин. Пресс-служба "Художественного" рассказала, что будут такие фильмы, как "Суад", "Бисер перед свиньями", "Слушай". В последний день на мероприятии покажут российскую картину "Красотка на взвод".

"Я создан для тебя"

Работу Марии Шрадер "Я создан для тебя" положительно оценили зрители и критики. На сайте IMDb картина получила 7,2/10. Создательница рассказала историю об ученой и роботе, которые пытаются понять, что такое любить и быть человеком. Кинокритик Ксения Реутова написала в рецензии, что "Я создан для тебя" — произведение о принятии технологий и одиночества. Журналистка "Colta" отметила:

"Как и в "Фаусте", абсолют в фильме Шрадер оказывается недостижимым. Ближе к финалу оболочка ромкома трескается, обнажая трагикомедию — любимый жанр современного немецкого кинематографа".

Венецианский фестиваль и женщины

Ранее Pravda. Ru писала, что в этом году Венецианский фестиваль открывает фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери". Главная тема картины — суть женской природы. Фестиваль состоится на острове Лидо с 1 по 11 сентября.

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