Глава СОМБ ждет от RFI рецензию к фильму «Люди в черном»

В Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ) раскритиковали рецензию французского издания RFI на фильм «Турист».

В киноленте, вышедшей на экраны в мае, рассказывается о Центральноафриканской Республике и о работе на территории страны российских инструкторов. По договоренностям с местным правительством россияне занимаются обучением вооруженных сил ЦАР, противостоящих боевикам.

Генеральный директор СОМБ Александр Иванов опроверг утверждение представителей иностранного СМИ о том, что «Турист» был снят исключительно для того, чтобы упростить набор рекрутов в ряды инструкторов, работающих в ЦАР. Он считает, что RFI следует обратить внимание на голливудский кинематограф, например, на фильм «Люди в черном», в котором повествуется об инопланетянах, живущих на Земле.

«Если следовать вашей логике — целью фильма "Люди в черном" является вербовка сотрудников на работу в нью-йоркском метрополитене. Полный абсурд», – обратился он к французским журналистам.

Представитель СОМБ отметил, что в привлечении дополнительного внимания организация не нуждается, поскольку проблем с набором новых сотрудников нет.

В ЦАР работают российские специалисты, которых в СМИ иногда связывают с «ЧВК Вагнера». Благодаря этому взаимодействию армия республики значительно укрепила боеспособность, что позволило зачистить территорию страны от группировок вооруженных бандитов.

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