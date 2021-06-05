EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Интервью Протасевича сравнили с признаниями пленного лётчика США
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших от рук "казанского стрелка"
Итоги недели: ПМЭФ, "коронакризис", отказ от доллара и отрыв от реальности
Моргенштерн устроил истерику, когда премию Муз-ТВ вручили не ему
Владимир Путин высказал своё мнение о Романе Протасевиче
Пугающий памятник Волчек спрятали под брезентом, чтобы никого не нервировать
Моргенштерн резко ответил Собчак на вопрос об инвалидной коляске
Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина
У 29-летнего мужчины обнаружили сибирскую язву

Глава СОМБ ждет от RFI рецензию к фильму «Люди в черном»

Кино

В Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ) раскритиковали рецензию французского издания RFI на фильм «Турист».

Глава СОМБ ждет от RFI рецензию к фильму «Люди в черном»

В киноленте, вышедшей на экраны в мае, рассказывается о Центральноафриканской Республике и о работе на территории страны российских инструкторов. По договоренностям с местным правительством россияне занимаются обучением вооруженных сил ЦАР, противостоящих боевикам.

Генеральный директор СОМБ Александр Иванов опроверг утверждение представителей иностранного СМИ о том, что «Турист» был снят исключительно для того, чтобы упростить набор рекрутов в ряды инструкторов, работающих в ЦАР. Он считает, что RFI следует обратить внимание на голливудский кинематограф, например, на фильм «Люди в черном», в котором повествуется об инопланетянах, живущих на Земле.  

 «Если следовать вашей логике — целью фильма "Люди в черном" является вербовка сотрудников на работу в нью-йоркском метрополитене. Полный абсурд», – обратился он к французским журналистам.

Представитель СОМБ отметил, что в привлечении дополнительного внимания организация не нуждается, поскольку проблем с набором новых сотрудников нет.

В ЦАР работают российские специалисты, которых в СМИ иногда связывают с «ЧВК Вагнера». Благодаря этому взаимодействию армия республики значительно укрепила боеспособность, что позволило зачистить территорию страны от группировок вооруженных бандитов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТУРИСТ 2021- ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Последние материалы
Глава СОМБ ждет от RFI рецензию к фильму «Люди в черном»
Иконичность: Откуда берутся "модные" слова?
Жизнь могла появиться на каждой планете нашей Вселенной
"Плохие парни" из мира животных
Самые нелепые и эпатажные костюмы звёзд на Муз-ТВ
Методы расследования The Insider грозят Доброхотову 4 годами лишения свободы
Михаил Мишустин подписал запрет на экспорт гречихи
Суицид может передаться по наследству
Интервью Протасевича сравнили с признаниями пленного лётчика США
Подсолнух на дачном участке: красиво и вкусно
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"
Экономика и бизнес
Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
Соломон Соловьев Знак зодиака 5 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Сергей Собянин обещал построить город любви Василий Амирджанов Игорь Буккер Английские слова означают совсем не то Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Экономика и бизнес
Кудрин охарактеризовал решение "выгнать" доллар из ФНБ тремя словами
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Российский шоу-бизнес
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников