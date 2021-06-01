Netflix назвал бандеровцев "украинскими нацистскими коллаборантами"

Англоязычная версия Netflix начала показ фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Из-за множества жаргонных выражений героев Сергея Бодрова-младшего и Виктора Сухорукова у переводчиков возникли определённые сложности.

Сервис оставил неполиткорректные шутки Данилы и Виктора Багровых о геях или фашистах, а слово "бандеровец" пришлось расшифровывать для западного зрителя.

По сюжету фильма во время прилёта в США герой Сухорукова встречает представителей "украинской мафии". Во время разговоры Виктор Багров употребляет слово "бандеровец", который в переводе Netflix звучит как "украинский нацистский коллаборационист".

Оригинал

— Слышь, земляк, а где здесь русские живут? ― Москаль менi не земляк. ― Бандеровец?

Перевод Netflix на английский

— Listen, fellow countryman, where do the Russians live? — Muskovites aren't my countryman. — Ukrainian Nazi collaborator?

Обратный дословный перевод

— Слышь, земляк, где русские живут? — Московиты не мои земляки. — Украинский нацистский коллаборационист?

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