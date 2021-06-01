Англоязычная версия Netflix начала показ фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Из-за множества жаргонных выражений героев Сергея Бодрова-младшего и Виктора Сухорукова у переводчиков возникли определённые сложности.
Сервис оставил неполиткорректные шутки Данилы и Виктора Багровых о геях или фашистах, а слово "бандеровец" пришлось расшифровывать для западного зрителя.
По сюжету фильма во время прилёта в США герой Сухорукова встречает представителей "украинской мафии". Во время разговоры Виктор Багров употребляет слово "бандеровец", который в переводе Netflix звучит как "украинский нацистский коллаборационист".
Оригинал
— Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
― Москаль менi не земляк.
― Бандеровец?
Перевод Netflix на английский
— Listen, fellow countryman, where do the Russians live?
— Muskovites aren't my countryman.
— Ukrainian Nazi collaborator?
Обратный дословный перевод
— Слышь, земляк, где русские живут?
— Московиты не мои земляки.
— Украинский нацистский коллаборационист?
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