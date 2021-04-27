Кидман снялась в новом сериале про нетрадиционную психотерапию

Вышел тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли, основанного на одноименном романе Лианы Мориарти.

Картина повествует об оздоровительном центре, куда приезжают жители мегаполисов, чтобы справиться с присущим им стрессом. Возглавляет центр русская эмигрантка Маша (Кидман) и ее методы весьма далеки от традиционных.

Также в ролях замечены Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие. Увидеть сериал можно будет на платформе Hulu, когда – пока не объявлено.

Ранее Николь Кидман оказалась седьмой среди актрис по уровню доходов за ушедший 2020 год. Сумма ее гонораров составила 22 млн долларов.

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