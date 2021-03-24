Не стало актера Джорджа Сигала

Американский актер Джордж Сигал скончался сегодня. Сообщается, что 87-летний мужчина не перенес коронарного шунтирования.

В последние годы он был известен по телесериалам. За роль в сериале Just shoot me!, в России переводимом как "Журнал мод", Сигал дважды был номинирован на "Золотой глобус". Последние годы его знали по ситкому "Голдберги".

За второстепенную роль в "Кто боится Вирджинии Вульф" Сигал был номинирован на "Оскар", а за участие в комедийном триллере "С леди так не обращаются" — на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее "Правда.Ру" писала, что аккурат в Новый 2021 год скончался британский актёр Марк Иден, известный по сериалу "Доктор Кто".