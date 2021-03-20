Режиссер фильма "Лига справедливости" Зак Снайдер заявил, что не собирается больше снимать кинокартины по комиксам о супергероях.
Он отметил, что некоторые комиксы ему интересны, но вновь погружаться в созданный ими мир и тему спасения Вселенной он "не горит желанием". Тем более, что и студия Warner Brothers не проявляет интереса к дальнейшему сотрудничеству, пишет Deadline.
Сценарий "Лиги справедливости" неоднократно менялся, и в итоге Зак Снайдер сложил себя полномочия режиссера. На его место пришел Джосс Уидон, автор Мстителей" и сериала "Светлячок". Получившийся фильм провалился по сборам. Сейчас Снайдер работает со стриминговой платформой Netflix.
При том, что Уидона еще и в расизме обвиняли.
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