Звезда сериала «Ликвидация», актер Александр Казимиров скончался в Одессе. Ему было 77 лет.
Об этом написал на странице в Facebook коллега Казимирова Юрий Ющенко. Он уточнил, что смерть наступила еще 13 марта, а конкретную причину не назвал.
Александр Казимиров за свою карьеру снимался в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "По следам капитана Гранта" и другие. Также он служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.
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