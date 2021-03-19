Скончался актер Александр Казимиров из "Ликвидации"

Звезда сериала «Ликвидация», актер Александр Казимиров скончался в Одессе. Ему было 77 лет.

Об этом написал на странице в Facebook коллега Казимирова Юрий Ющенко. Он уточнил, что смерть наступила еще 13 марта, а конкретную причину не назвал.

Александр Казимиров за свою карьеру снимался в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Приключения Электроника", "По следам капитана Гранта" и другие. Также он служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.