Как Варлей и Зацепин поспорили из-за "Песни про медведей"

Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из фильма "Кавказская пленница".

Актриса пояснила, что режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения этой песни, но все они казались ему "слишком профессиональными".

"И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: "В картине будешь петь ты", — вспоминает Варлей.

Однако ситуация изменилась, когда вмешался Зацепин.

"Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: "Она поёт лучше", — рассказала Варлей.

Сам Зацепин опроверг эту информацию, заявив, что сначала записалась Ведищева, а затем Варлей, и только после этого было принято решение.