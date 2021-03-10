Фильм "Город лжи" с Джонни Деппом выйдет, несмотря на "славу" актера

YouTube-канал студии Saban Films опубликован трейлер криминальной драмы "Город лжи", в котором снялись Джонни Депп и Форест Уитакер. Он повествует о расследовании дел об убийстве знаменитых рэперов Тупака Шакура и Notorious B. I.G.

По данным Daily Mail, Депп снимался в картине еще в 2017 году, но фильм решили не выпускать в прокат из-за юридических проблем, связанных с актером. Теперь фильм приобрела и подготовила к выпуску киностудия. "Город лжи" выйдет в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате.

Этот проект Джонни Деппа может стать последним в его карьере. После скандального развода с Эмбер Херд, обвинившей экс-супруга в семейном насилии, многие киностудии и стриминговые сервисы не хотят сотрудничать с ним. Netflix, например, удалил все фильмы с ним из американской библиотеки.

Однако "проштрафившийся" актер продолжает борьбу за свое возвращение в крупномасштабные проекты, пока что не очень удачно.