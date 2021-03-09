Российская экранизация Олега Погодина сказки "Конёк-Горбунок" собрала за 18 дней проката более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании СТВ.
"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — рассказали представители компании.
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