"Конёк-Горбунок" собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Российская экранизация Олега Погодина сказки "Конёк-Горбунок" собрала за 18 дней проката более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании СТВ.

"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — рассказали представители компании.