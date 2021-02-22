Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни.
Актриса стала известна после съёмок в фильме "Семнадцать мгновений весны". Там она сыграла роль радистки Кэт.
"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", — сообщила ТАСС директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.
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