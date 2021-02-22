Умерла актриса Екатерина Градова

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни.

Актриса стала известна после съёмок в фильме "Семнадцать мгновений весны". Там она сыграла роль радистки Кэт.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", — сообщила ТАСС директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.