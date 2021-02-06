Американская гильдия киноактёров хочет "наказать" Трампа

Недавно Дональд Трамп решил покинуть американскую гильдию киноактёров, поскольку организация хотела выгнать его с позором.

Президент гильдии Габриэль Картерис сообщила, что бизнесмена всё равно "накажут", поскольку он посмел отозвать своё членство за день до рассмотрения его нарушений устава гильдии. По её словам, организация планирует ввести против Трампа персональные санкции, которые ему не позволят в будущем вновь стать членом гильдии.

Напомним, ранее Демократическая партия США хотела выразить вотум недоверия Трампу, однако его президентский срок подошёл к концу.