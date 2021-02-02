Продюсер "Ералаша" рассказал о перспективах проекта

После смерти Бориса Грачевского многие переживали, что его детище — киножурнал "Ералаш" — ожидает закрытие. Однако продюсер проекта Аркадий Григорян опроверг эти слухи. Он сообщил РБК, что закрытие "Ералаша" даже не обсуждается.

"Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича Грачевского достойно. Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается", — отметил продюсер.

По словам Григоряна, проект действительно испытывает трудности из-за потери спонсоров, однако даже при отсутствии финансирования выпуски киножурнала будут снимать за собственный счёт.