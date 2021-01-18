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Седьмой сезон "Сватов" покинут два полюбившихся зрителям актёра

Кино » Российское кино

Уже скоро в России состоится премьера седьмого сезона сериала "Сваты", который станет заключительным.

Однако в новых сериях зрители не смогу увидеть двух полюбившихся персонажей: мать Ларисы Буханкиной и отца Михаила, поскольку Виталий Семенцов и Татьяна Васильева отказались сниматься в продолжении сериала.

На данный момент точная дата релиза нового сезона неизвестна. В прошлом году съёмки сериала были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Автор: Алексей Корнеев
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