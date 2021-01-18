Уже скоро в России состоится премьера седьмого сезона сериала "Сваты", который станет заключительным.
Однако в новых сериях зрители не смогу увидеть двух полюбившихся персонажей: мать Ларисы Буханкиной и отца Михаила, поскольку Виталий Семенцов и Татьяна Васильева отказались сниматься в продолжении сериала.
На данный момент точная дата релиза нового сезона неизвестна. В прошлом году съёмки сериала были остановлены из-за пандемии коронавируса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.