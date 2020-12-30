Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь"

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START при поддержке Фонда кино и фонда "Кинопрайм" приступили к съемкам фильма о Сергее Есенине.

По задумке режиссёра Клима Шипенко, это будет триллер. Главную роль в нём сыграет Александр Петров, который ранее уже снимался у Шипенко в картине "Текст", весьма неоднозначно принятой зрителем и критиками.

Новая лента — она будет называться "Декабрь" — "свободная фантазия на тему биографии поэта".

Как указано в релизе, основа сюжета — побег из СССР, который подготовила для любимого Айседора Дункан. Но вместо того, чтобы спокойно доехать на поезде в Ригу, Есенин оказывается в Петербурге, где "попадает в безумную круговерть событий"…

То есть, последние дни жизни великого поэта и его таинственная смерть в Англетере будут показаны через призму фантазии режиссёра. Воплотить которую будет стараться Александр Петров.

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