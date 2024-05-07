Критерии профессионализма артистов от звезды фильма о Великой Отечественной "Письма из юности"

Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой"

11:12 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Елена Борзова появилась на наших экранах ещё школьницей, и после того, как она окончила школу-студию МХАТ, снимается в кино и по сей день. Фильмография актрисы насчитывает около восьмидесяти ролей.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Помимо съёмок актриса играла в театре, занималась озвучиванием фильмов, сейчас преподаёт сценическую речь, ведёт авторские мастер-классы, а в этом году создала свой новый проект: поэтический перформанс "В разрыве облаков" по поэме Николая Зиновьева (своего уже покойного мужа, автора известных советских шлягеров "Полёт на дельтаплане", "Паромщик", "Зелёный свет" и др.) "Евангелие от Кометы".

Недавно Елена Борзова побывала на фестивале "Свидание с Россией. Сибирский характер" в городе Омске. В рамках фестиваля она провела мастер-классы и показала омским зрителям свою работу.

— Елена, у вашего мужа Николая Зиновьева написана не одна поэма, а выбор почему-то пал на эту… И почему только сейчас взялись за неё, спустя столько лет?

— В период начала нашего знакомства с Николаем он на одном дыхании прочитал мне именно "Евангелие от Кометы", тогда я просто влюбилась в эту поэму, меня поразила мысль и структура произведения: через жизнь нашего современника (в данном случае Коля писал о себе), его восприятия мира и мироздания происходит постепенное осознание, своего предназначения на Земле, и как Божественная Вселенная связана человеческими поступками. Поэтому становление автора, его жизненного пути, переплетается с историческими событиями в разные века, когда на Землю являлась комета Галлея.

Уже лет десять назад я расписала по ролям всю поэму, даже принесла её в театр имени Гоголя главному режиссёру Сергею Ивановичу Яшину. Сергей Иванович прочитал, ему понравилось, и он планировал ее поставить. Но, к сожалению, в это время театр Гоголя был "убит" появлением в нём Серебреникова. Сергей Иванович Яшин редчайшего таланта и неповторимости режиссёр, таких, как он мало. И пьеса надолго осталась без театра. Спустя годы, уже после ухода Николая из жизни, я решила сама её поставить.

Елена Борзова

— Фестиваль в Омске был заявлен как патриотический, как ваш спектакль подходит к этому формату?

— Сначала надо разобраться, что мы подразумеваем под словом "патриотизм"? Для меня это место, где родился, это твой род-семья, история твоей страны, невозможность мыслить себя вне Родины, способность её любить и защитить. В финале пьесы, которую я собрала из разных произведений Николая звучат строки: "…лелей же слово Божье в сердце, проникнись Им и дорожи, с извечным выкриком младенца, передавая дальше жизнь!"

Жизнь должна продолжаться, и не надо бояться разлук: мы обязательно на Земле или на небесах ПЕРЕСЕЧЁМСЯ!!!

Если говорить о фестивале, который счёл нужным показать мою работу, то могу искренне отблагодарить организаторов А. В. Ильина и Ксению Ильину за их гражданскую позицию. Это без фетишизма истинно патриотический фестиваль, спасибо, что поднимается самая важная тема сегодня — СВО. Не уважаю тех, кто стыдливо обходит стороной главную заботу и боль нашей Родины. История повторяется из века в век: Россию пытались неоднократно завоевать, разрушить, уничтожить. И французы, и немцы, и австрийцы, шведы и т. д. Сейчас всё повторяется… очень странно, когда люди не понимают этого. Жаль, что они в свое время невнимательно изучали нашу историю.

— Ещё любят говорить, что у нас сумасшедшая коррупция, которую невозможно победить….

— Допустим, тогда покажите мне страну на карте, где нет коррупции, например, прекрасная Италия. Там коррупция началась раньше, чем образовалось само государство. Весь мир знает, что такое сицилийская "Коза Ностра" (в переводе с итальянского — "Наше дело").

Где-то лет 30 назад мы с Николаем Зиновьевым были в средиземноморском круизе и зашли в итальянский порт. Нас повезли на экскурсию, и все пассажиры автобуса увидели огромную надпись латиницей на стене: "Полиция + мафия = любовь". Итальянцы это пишут на заборах, на стенах домов по сей день. Что изменилось с тех пор? Чикагская мафия была самая крутая, она такой и осталась, при этом американские кинематографисты без конца снимают фильмы на эти темы, романтизируя мафию и преступников. Я хорошо об этом знаю, потому что озвучивала картины на НТВ.

А фильм Копполы "Крёстный отец"? Ни для кого не секрет, что это кино основано на реальных событиях. А то, что вообще вся Америка построена на убийстве, кровопролитии, обмане под названием "демократия"?…

— А как же ваше желание жить в Америке?

— Я два раза туда ездила, ко второму мужу. Один раз приехала с маленьким сыном и прожила там три месяца. Думала, папа увидит ребёнка и захочет вернуться… Но не захотел. Когда я оттуда уезжала, думала: "Боже мой, какая я счастливая, что еду домой". Меня не вдохновляли их фальшивые улыбки и их образ жизни… а сейчас там стало ещё хуже.

В Америке я встречала людей первой и второй волны эмиграции, они действительно любили Россию, а те, кто покинул страну в девяностые, никогда её не любили. Сбежали в Америку за "длинным долларом". При этом многие вернулись: Кончаловский, Журбин, Дунаевский, и мой друг, актёр Саша Кузнецов.

Конечно, все эти годы я общалась со многими, кто остался в Америке, но когда началась СВО, пришлось прекратить общение, потому что мозги у людей съехали совершенно набекрень. Они поверили американской пропаганде, и всему верят, что им заливают в уши… А о творчестве даже речи быть не может, для нас там дорога закрыта, никому мы не интересны, американцы нас не принимали и не примут. Я думаю, что Довлатов поэтому раньше времени умер, оторвался от корней, не смог существовать без родного воздуха.

Я снималась в картине "Лес" по пьесе Островского, там есть два персонажа, Счастливцев и Несчастливцев. И Аркашка Счастливцев говорит: "Попал к своим родственникам домой, и нос в табаке, и кормят, и водку дают, живи да радуйся. Делать ничего не надо. За тобой ухаживают. Живу день, два, три, неделю, а потом думаю: "А не удавиться ли…"

Так же и я думала, когда жила на берегу океана в районе Лонг-Айленда: "А не удавиться ли?" При этом у меня рядом был ребенок, другой ждал меня в Москве… Достатка особого от работы строителем моего мужа не было, комфорт весьма относительный — снимали впятером домик в Лонг-Айленде. Я вдруг поняла, что не живу, а прозябаю, понимаю, что превращаюсь в "кусок мяса", который кладёт в машину мешок с мусором, везет сдавать за два доллара, потом в этот же багажник закладывает еду. На следующий день он опять везёт сдавать этот "гарбич" и опять едет в супермаркет за новыми продуктами. Просто какой-то завод по переработке еды в… Я вдруг поняла, что потеряла смысл жизни. Забрала сына, села в самолет, перекрестилась и улетела в Москву.

Отец моего младшего сына остался в Америке. Вслед за мной уехал мой родной брат, сказав, что тоже не может там жить, это не его страна. Мы просто русские люди, мы не смогли перестроить наш менталитет. А те, кто прижились, те "молодцы": "Нет у вас родины, нет вам изгнания… тучки небесные, вечные странники"…

— Хотела вернуться к теме фестиваля, он был посвящён труженикам тыла, а в вашей фильмографии есть замечательная картина "Письмо из юности". Фильм о людях тыла сегодня очень смотрится актуально…

— Это мой первый в жизни фильм, я в нём дебютировала, как актриса. С этим фильмом у меня связаны самые светлые воспоминания. Слава богу режиссер жив, ему 92 года, дружу с ним пожизненно, это Юрий Валентинович Григорьев. И если делаю творческий вечер, то называю его "Письмо из юности". Благодаря Юрию Валентиновичу и его жене Рените Андреевной, которая была для меня духовным наставником, поняла, что актер — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой и старается сказать людям что-то важное. И именно из-за этого фильма я пошла в актрисы.

— Вы тогда ещё не имели актерского образования?

— Я училась в девятом классе, только получила паспорт. Занималась бальными танцами на Чистых прудах, моталась с Динамо почти каждый день. Тогда я летела туда просто на крыльях, насколько любила танцевать. Мы участвовали в смотрах, конкурсах. Однажды на наши занятия пришла женщина (это была Вера Евгеньевна Линд) и пригласила меня на студию Горького. Я сначала не поняла, откуда эта женщина, думала, почему-то, что позовёт меня в волейбольную секцию, и как-то резко стала ей отвечать, мол не знаю, приду я или не приду. Она ушла, оставила мне бумажку, там было написано: "Приходите на студию Горького со своим ребёнком". Ну, думаю, ребенка у меня нет, возьму маму…

А когда меня утвердили на роль, узнала, что до меня пробовалась Женя Симонова. Но, спустя годы, она прошла пробы, а я нет в "Обыкновенном чуде". Она великолепно сыграла принцессу, я ею восхищаюсь.

В "Письме из юности" мне посчастливилось работать с замечательными актёрами: это были Рая Рязанова, Женя Карельских, Леонид Неведомский. Рая стала моим первым наставником, она мне серьёзно помогала на съемках. Это актриса большого таланта и человек доброй души. Часто встречаемся с ней на фестивалях, мероприятиях, я всегда несказанно рада встрече и всегда ей повторяю: "Ты моя первая учительница!".

А вообще мне очень приятно, что этот фильм смотрят в интернете, потому что там показана военная история, без бомбёжек и атак. Показан труд в тылу, через призму первой любви двух молодых людей: почтальонка (которую играла я) и подводника (его играл Женя Кондратьев). Любовь, которой не суждено было реализоваться после войны…