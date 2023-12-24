20 декабря на киностудии "Ленфильм" открылась выставка "Жизнь-Кино", посвящённая кинорежиссеру Виталию Мельникову.
Режиссёр Виталий Мельников не снимал фильмы о войне, не посвящал свои картины героико-патриотическим темам. И от конъюнктурно остросоциальных сюжетов он тоже уходил. Его интересовали простые люди. Их судьбы, быт, взаимоотношения, надежды, тревоги.
Картины
посвящены обычным советским гражданам. В этих историях режиссёр простым киноязыком рассказывает о том, чем жили и дышали его герои. И спустя многие десятилетия дыхание и биение сердца каждого персонажа, мы, современные зрители, слышим и чувствуем с экрана.
Такое проникновение возможно только при одном условии: режиссёр должен любить своих героев, а также уважать зрителя. Нет, не играть со зрителем в поддавки, а уважительно воспитывать, по-дружески нравоучать, по-человечески понимать…
Режиссёр умел находить интересные типажи как среди профессиональных актёров, так и среди простых людей, и его фильмы сейчас можно смотреть как увлекательную хронику далёких лет.
В этом году кинорежиссёру и народному артисту РСФСР Виталию Мельникову исполнилось бы 95 лет. В его честь на "Ленфильме" открылась экспозиция "Жизнь-кино".
Выставка рассказывает о жизни и творческом пути режиссёра. Она называется почти так же, как и автобиографическая книга "Жизнь. Кино". В книге режиссёр увлечённо рассказывает о том, что любит и умеет лучше всего — снимать кино. Поэтому выставку, которая демонстрирует всё самое ценное и важное в его жизни, можно назвать уникальным кинематографическим музеем. Тут
На встроенных мониторах посетители увидели архивное видео
а также подготовленные к выставке эксклюзивные интервью
Выставку сопровождали музыкальные композиции из фильмов Мельникова, созданные
Частью выставочного пространства также является кинозал, где демонстрируются картины режиссёра.
А ещё гостей "Ленфильма" поразило кресло, в котором режиссёр сидел во время съёмок, для многих присутствующих это стало неким откровением. Кресло совершенно не похоже на те режиссёрские кресла, к которым нас приучила индустрия Голливуда. Оно больше напоминает раскладной дачный стул. Вот такой артефакт, который ярко символизирует характер режиссёра — простота и отсутствие всякого пафоса.
Специально на выставку из Москвы приехала народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Людмила Зайцева. Она поделилась воспоминаниями о совместной работе, Людмила Васильевна снялась в трёх картинах режиссёра. Поэтому Людмилу Зайцеву часто называли музой режиссёра.
"Насчет музы я бы так не сказала, — делилась воспоминаниями актриса. — Если Мельников снял актёра один раз в своей картине, а потом давай снимать постоянно, такого не скажешь. Он никогда бы меня не снимал, если бы я не подходила, если бы роль не была моей. Всё, что он мне предлагал, — всё было очень в точку. Наверное, он очень чутко чувствовал мой рост, внутреннее развитие даже не как актрисы, а человека. Это важно для режиссёра — понять, как человек растёт. У Виталия Вячеславовича не было ни одной проходной картины. Вот как бывает у режиссёров, что-то лучше, что-то хуже, что-то как бы не его, а у Мельникова везде он, только он мог это снять. И когда меня спрашивают, какое у вас мнение о его творчестве, я не киновед, не знаю, как рассказать о его картинах, как оценить его творчество, отвечаю, что просто люблю этого режиссёра, потому что он любил людей и снимал народное кино".
Одним из таких фильмов была картина "Мама вышла замуж", в которой Виталий Мельников снял известных актеров:
На выставке была представлена обновленная копия этой картины. Чёрно-белая лента благодаря умелой цифровой обработке обрела не только живые краски, но и новое звучание.
Перед показом перед зрителями выступил оператор Дмитрий Долинин, который в 1968 году снял эту картину. В этом году легендарному оператору исполнилось 85 лет, но он до сих пор преподает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и находится в прекрасной форме. На встрече много шутил и иронизировал. И хоть любимая присказка Дмитрия Алексеевича: "Оператор не оратор", — рассказал, как снималась картина.
"Картина "Мама вышла замуж", — вспоминает Дмитрий Долинин, — снималась в удивительной атмосфере доброты и веселья. Очень важно, чтобы в съёмочной группе был такой человек, который задавал бы общий настрой, это был Мельников, а потом уже художник и оператор. У нас на съёмках было не только много шуточного, но тоже и трогательного, и печального. Одним словом, работа была плодотворной. Я показывал Виталию Вячеславовичу много любимых с детства мест, так называемый "летний Ленинград", всё-таки это мой родной город, мои родные улицы и проспекты, и режиссёр всё это принимал. У нас никогда не было с ним никаких споров или разногласий, все наши совместные предложения с художником-постановщиком он выслушивал очень внимательно и приветствовал. На выставке я увидел кое-что знакомое из реквизита, особенно фотографии со съёмочной площадки, но и, конечно, много совершенно не знакомого, поэтому мне было интересно".
Выставка "Жизнь-Кино" пройдёт до конца января 2024 года. Увидеть её и узнать больше о Виталии Мельникове, фильмы которого смотрели и смотрят миллионы людей, — большая удача. Она не только приоткрывает завесу в наше прошлое, но и раздвигает новые горизонты, рождает смелые, неожиданные идеи. Это выставка даёт импульс. А вдруг кто-нибудь после посещения захочет взять камеру и попробует снять хорошее кино.
На прощание, еле сдерживая слёзы, Людмила Зайцева сказала:
"А вообще, какое счастье, что в моей жизни и в жизни нашей страны был такой замечательный человек — Виталий Мельников".
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.