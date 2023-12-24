Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино"

7:39 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

20 декабря на киностудии "Ленфильм" открылась выставка "Жизнь-Кино", посвящённая кинорежиссеру Виталию Мельникову.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская

Режиссёр Виталий Мельников не снимал фильмы о войне, не посвящал свои картины героико-патриотическим темам. И от конъюнктурно остросоциальных сюжетов он тоже уходил. Его интересовали простые люди. Их судьбы, быт, взаимоотношения, надежды, тревоги.

Картины

"Начальник Чукотки",

"Здравствуй и прощай",

"Выйти замуж за капитана",

"Старший сын",

"Семь невест ефрейтора Збруева",

"Мама вышла замуж"

посвящены обычным советским гражданам. В этих историях режиссёр простым киноязыком рассказывает о том, чем жили и дышали его герои. И спустя многие десятилетия дыхание и биение сердца каждого персонажа, мы, современные зрители, слышим и чувствуем с экрана.

Такое проникновение возможно только при одном условии: режиссёр должен любить своих героев, а также уважать зрителя. Нет, не играть со зрителем в поддавки, а уважительно воспитывать, по-дружески нравоучать, по-человечески понимать…

Режиссёр умел находить интересные типажи как среди профессиональных актёров, так и среди простых людей, и его фильмы сейчас можно смотреть как увлекательную хронику далёких лет.

В этом году кинорежиссёру и народному артисту РСФСР Виталию Мельникову исполнилось бы 95 лет. В его честь на "Ленфильме" открылась экспозиция "Жизнь-кино".

Выставка рассказывает о жизни и творческом пути режиссёра. Она называется почти так же, как и автобиографическая книга "Жизнь. Кино". В книге режиссёр увлечённо рассказывает о том, что любит и умеет лучше всего — снимать кино. Поэтому выставку, которая демонстрирует всё самое ценное и важное в его жизни, можно назвать уникальным кинематографическим музеем. Тут

и первые камеры,

и фотоаппараты, участвующие в съёмках,

именные хлопушки,

и фотографии со съёмочных площадок,

личные вещи,

уникальный реквизит,

сценарии,

удостоверение, по которому режиссёр проходил на "Ленфильм".

На встроенных мониторах посетители увидели архивное видео

Олега Ефремова,

Олега Табакова,

Евгения Леонова,

Владимира Меньшова,

Зинаиды Шарко,

Веры Глаголевой,

а также подготовленные к выставке эксклюзивные интервью

Светланы Крючковой,

Людмилы Зайцевой,

Виктора Сухорукова,

Кирилла Пирогова,

Михаила Морозова,

Светланы Ивановой,

известных кинокритиков и киноведов.

Выставку сопровождали музыкальные композиции из фильмов Мельникова, созданные

Андреем Петровым,

Олегом Каравайчуком,

Сергеем Баневичем,

Игорем Корнелюком.

Частью выставочного пространства также является кинозал, где демонстрируются картины режиссёра.

А ещё гостей "Ленфильма" поразило кресло, в котором режиссёр сидел во время съёмок, для многих присутствующих это стало неким откровением. Кресло совершенно не похоже на те режиссёрские кресла, к которым нас приучила индустрия Голливуда. Оно больше напоминает раскладной дачный стул. Вот такой артефакт, который ярко символизирует характер режиссёра — простота и отсутствие всякого пафоса.

Специально на выставку из Москвы приехала народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Людмила Зайцева. Она поделилась воспоминаниями о совместной работе, Людмила Васильевна снялась в трёх картинах режиссёра. Поэтому Людмилу Зайцеву часто называли музой режиссёра.

"Насчет музы я бы так не сказала, — делилась воспоминаниями актриса. — Если Мельников снял актёра один раз в своей картине, а потом давай снимать постоянно, такого не скажешь. Он никогда бы меня не снимал, если бы я не подходила, если бы роль не была моей. Всё, что он мне предлагал, — всё было очень в точку. Наверное, он очень чутко чувствовал мой рост, внутреннее развитие даже не как актрисы, а человека. Это важно для режиссёра — понять, как человек растёт. У Виталия Вячеславовича не было ни одной проходной картины. Вот как бывает у режиссёров, что-то лучше, что-то хуже, что-то как бы не его, а у Мельникова везде он, только он мог это снять. И когда меня спрашивают, какое у вас мнение о его творчестве, я не киновед, не знаю, как рассказать о его картинах, как оценить его творчество, отвечаю, что просто люблю этого режиссёра, потому что он любил людей и снимал народное кино".

Одним из таких фильмов была картина "Мама вышла замуж", в которой Виталий Мельников снял известных актеров:

Олега Ефремова,

Люсьену Овчинникову,

Николая Бурляева,

Виктора Ильичева,

Людмилу Аринину.

На выставке была представлена обновленная копия этой картины. Чёрно-белая лента благодаря умелой цифровой обработке обрела не только живые краски, но и новое звучание.

Перед показом перед зрителями выступил оператор Дмитрий Долинин, который в 1968 году снял эту картину. В этом году легендарному оператору исполнилось 85 лет, но он до сих пор преподает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и находится в прекрасной форме. На встрече много шутил и иронизировал. И хоть любимая присказка Дмитрия Алексеевича: "Оператор не оратор", — рассказал, как снималась картина.

"Картина "Мама вышла замуж", — вспоминает Дмитрий Долинин, — снималась в удивительной атмосфере доброты и веселья. Очень важно, чтобы в съёмочной группе был такой человек, который задавал бы общий настрой, это был Мельников, а потом уже художник и оператор. У нас на съёмках было не только много шуточного, но тоже и трогательного, и печального. Одним словом, работа была плодотворной. Я показывал Виталию Вячеславовичу много любимых с детства мест, так называемый "летний Ленинград", всё-таки это мой родной город, мои родные улицы и проспекты, и режиссёр всё это принимал. У нас никогда не было с ним никаких споров или разногласий, все наши совместные предложения с художником-постановщиком он выслушивал очень внимательно и приветствовал. На выставке я увидел кое-что знакомое из реквизита, особенно фотографии со съёмочной площадки, но и, конечно, много совершенно не знакомого, поэтому мне было интересно".

Выставка "Жизнь-Кино" пройдёт до конца января 2024 года. Увидеть её и узнать больше о Виталии Мельникове, фильмы которого смотрели и смотрят миллионы людей, — большая удача. Она не только приоткрывает завесу в наше прошлое, но и раздвигает новые горизонты, рождает смелые, неожиданные идеи. Это выставка даёт импульс. А вдруг кто-нибудь после посещения захочет взять камеру и попробует снять хорошее кино.

На прощание, еле сдерживая слёзы, Людмила Зайцева сказала:

"А вообще, какое счастье, что в моей жизни и в жизни нашей страны был такой замечательный человек — Виталий Мельников".