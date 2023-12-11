Повод задуматься: бюджет "Чебурашки" равен бюджету фильма "Вызов"

Какие рекорды поставила российская киноиндустрия в 2023 году, какие отечественные фильмы стали самыми кассовыми; может ли рисованное кино стоить столько же, сколько экспедиция в космос, а также об ошибках российского кинопроката в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: pulse.mail.ru

— Давайте подведём итоги уходящего кинематографического года. Министерство культуры отчиталось, что к ноябрю 2023 года совокупный бокс-офис кинотеатров России составил 35 млрд рублей.

Скорее всего, к концу декабря удастся выйти на 40 млрд. Именно с этой суммы начинается безубыточное существование кинематографической отрасли в России.

Этого показателя мы впервые достигли после начала пандемии. Также впервые за последние десятилетия российское кино составило более 50% российского проката.

Но гордиться этим особо не стоит. Это раньше слово "советское" было синонимом слова "отличное". А с "российским" кино возможны варианты.

Российская киноиндустрия работает бесперебойно, выдавая 140-150 фильмов в год. Это фильмы, в финансировании которых есть хотя бы одна государственная копейка. Кино у нас обильно финансируется государством.

Другое дело, что производство фильмов слабо коррелируется с их продвижением. Рекламируются они очень неравномерно. Иногда складывается ощущение, что, кроме Сарика Андреасяна, Клима Шипенко и Жоры Крыжовникова, не рекламируется ничего. Это перекос. То же самое с прокатом. Если фильмы Шипенко и Крыжовникова пойдут в любом кинотеатре, включая сельские, то очень много достойного кино просто не попадает на экраны. Показывают на фестивалях в паре-тройке кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге. И всё. Регионы остаются без качественного кино.

Если к киноиндустрии у нас нет претензий, снимается много качественного кино, кино финансируется, то с прокатом и продвижением у нас очень большие перекосы и трудности.

У российского кино огромные сборы. Но не будем радоваться, потому что большая часть денег была заработана буквально двумя-тремя блокбастерами.

Это сенсационно выстреливший "Чебурашка". Семейное кино про любимого героя советской сказки. Фильм средненький, положа руку на сердце. Сенсация, что "Чебурашка" окупился 12-кратно. Затраты на его производство составили 850 млн рублей. А заработал он уже порядка 10 млрд. Это треть денег, которые заработало всё остальное российское кино. Это говорит о том, что людям хочется доброго кино.

Ещё один российский блокбастер года — это фильм Клима Шипенко "Вызов". Фильм вполне рядовой, если бы не обстоятельства съёмок. Полнометражный фильм в космосе, наши актёры на время стали космонавтами — это огромный прорыв. Россия здесь впереди планеты всей, в открытом космосе фильмов не снимал никто.

Обратите внимание: бюджет фильма "Вызов" составил 1 млрд рублей. Кассу он собрал 3 млрд рублей. По нынешним временам это хорошо, потому что большинство фильмов снимается сейчас в убыток. "Вызов" окупился троекратно. Но куда ему до "Чебурашки" с его 12-кратным сбором? При этом "Чебурашка" стоил своим спонсорам, в виде Фонда кино, Министерства культуры, 850 млн рублей. Эта сумма сопоставима с "Вызовом".

Непонятно: рисованный "Чебурашка" за 850 млн рублей и "Вызов", экспедиция в открытый космос, за 1 млрд. Почему эти фильмы стоят практически одинаково? Повод задуматься, ведь у нас лишних денег нет.

Наша прокатная политика — это огромная ошибка, которая граничит с преступлением, потому что именно прокат формирует художественный вкус, идеологические установки у людей. Я далека от тех, кто говорит: "Посмотрел фильм "Слово пацана" — пошёл зарезал бабушку на автобусной остановке". Нет, конечно. Но мы настолько привыкли к героизации блатной романтики в России в 1990–2000-х, что когда вышло "Слово пацана", где нет никакой героизации криминального образа жизни, у нас уже сработали стереотипы: ну, понятно, что это всё герои нашего времени, пример для подражания. Хотя на самом деле нет там ни героизации, ни оправдания.

Фестиваль Европейского кино, который курируется Евросоюзом, нас забанил, теперь он проводится только онлайн.

Лучшим фильмом Европейского фестиваля стал опять российский фильм — "Китобой". Очень рекомендую посмотреть.

Это фильм про Чукотку, про то, как жители смотрят через пролив на соседнюю страну, хотят туда попасть, а попав, возвращаются обратно. Фильм и фантасмагорический, и реалистический; без карамельного приукрашивания, но и без чернухи. Фильм метафоричный, красивый, одна ландшафтная съёмка чего стоит!

В этом году документальное кино меня поразило больше, чем игровое. Если уж мы говорим о романтизации криминала, то посмотрите документальную трилогию. Её задумал российский кинодокументалист Сергей Мирошниченко, который учил во ВГИКе 75% российских кинодокументалистов. Он задумал цикл киноочерков об истории и современности российских тюрем:

"Кресты" Ангелины Ашман ;

; "История российских тюрем. Владимирский централ" Юлии Бобковой ;

; "Бутырский замок" Сергея Попова.

Лично для меня "Кресты" и "Владимирский централ" на голову выше по мироощущению, чем "Бутырский замок". Потому что "Кресты" и "Владимирский централ" сняты под тем углом, что в тюрьму лучше не попадать, а про "Бутырский замок" у меня сложилось впечатление, что фильм снимался по заказу ФСИН. Более комфортного и привлекательного места пребывания, чем Бутырка, если верить Сергею Попову, в России просто нет. Так нельзя снимать.