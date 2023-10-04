Документальную ленту "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" о Битве за Кавказ продемонстрируют в Сочи

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Курорт "Роза Хутор", по инициативе и при поддержке которого был создан документальный фильм "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах", передал его Администрации Сочи для демонстрации в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В этом году отмечается 80-летняя годовщина завершения одного из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны — Битвы за Кавказ. Она продолжалась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.), и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных в наиболее сложных условиях. В планах германского руководства по захвату Кавказа, где добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. Немецкой группе армий "А" противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла задача остановить врага, измотать его и подготовить наступление. Выдержав мощный натиск, им удалось не допустить немцев к бакинской и грозненской нефти. Противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива стала переходить в руки советского командования.

Все события и истории, включенные в кинофильм "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах", имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий в 1942–1943гг.: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо. В фильме использованы собственные съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания Российского Государственного Архива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск), кадры кинохроники, музыка и песни 30х-40х гг.

Автор фильма, тележурналист Дмитрий Кузьмин рассказывает:

"К экспедициям мы готовились неделями чтобы немного облегчить путь в труднодоступные районы Абхазии, к Санчарскому перевалу, на сочинский перевал Аишхо и в горы Туапсе, где следы далекой войны — до сих пор на поверхности. Туда точно никто ещё не поднимал столько снимающей техники. А ведь не то, что работать — находиться физически наверху порой было очень тяжело. Но как тогда было нашим бойцам? Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять — как в суровых условиях 80 лет назад смогли выстоять не богатыри — простые люди, которые горы-то увидели тогда впервые. У каждого из них — своя история. Героическая, до комка в горле, порой настолько трогательная. О мужестве и стойкости бойцов, заживо замерзавших под лавинами, о самоотверженных жителях приморских городков, кто отдавал раненым последнее, хотя сам был вынужден ловить чаек. И теперь, когда наш фильм готов, мы рады, что в этот путь вместе с нами теперь сможет отправиться каждый".

Первый показ фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" состоится 9 октября в СОШ № 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза Турчинского А. П.

Как отметила вице-мэр г. Сочи Елена Канюк:

"В этом году мы отмечаем 80-летие со Дня освобождения Краснодарского края от фашизма и завершения битвы за Кавказ. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского подготовлен большой календарь мероприятий и в первую очередь уроки патриотизма в наших школах и центрах дополнительного образования. Они особенно важны сейчас для подрастающего поколения. Мы своим примером обязаны передать им нашу историческую память, дать верное и четкое представление о героических событиях того времени. Премьера документального фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" состоится в самой высокогорной сочинской школе в поселке Красная Поляна, на территории, до которой фашистам оставалось меньше суток пути. Солдаты и офицеры 20-ой горнострелковой дивизии не дали врагу прорвать оборону. Их подвиг подробно описан в этом фильме, который также будет представлен на экранах в муниципальных кинотеатрах для всех наших жителей и гостей курорта".

Гордостью школы является историко-краеведческий музей "Красная Поляна", который был создан в 1960 г. под руководством методиста музея, Почетного гражданина г. Сочи Цхомария Б. Д. и заслуженного учителя РФ, директора школы Цхомария А. Д. В музее есть также экспозиция, посвященная событиям обороны Кавказа. На территории учебного заведения установлен мемориал "Краснополянцам — защитникам Отечества".

Как сказал генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Я считаю, что сохранять память о тех, кто сложил свои головы в горах Кавказа и защитил родину от фашистских захватчиков — наш священный долг. Мы всегда будем чтить тех героических ребят из 20 горнострелковой дивизии, которые держали оборону здесь, на Умпырском направлении, на горных перевалах Аишхо и Псеашхо. Благодаря их храбрости, враг никогда не ступил на землю Красной Поляны. После войны, я знаю, ветераны приезжали в поселок, связь с ними не терялась. Очень важно, что сегодня мы можем вспомнить и вновь поблагодарить этих людей".

Показы документального фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" также пройдут 10 октября в кинотеатрах Сочи. Сеансы: Центр культуры и кино "Комсомолец" в 10:00, "Сочи" в 12:00, "Луч" в 13:00, "Юбилейный" в 14:00, "Восход" в 14:00. Вход свободный. Фильм также будет демонстрироваться в домах культуры всех сельских округов города.

В кинотеатре "Родина" по адресу ул. Красноармейская, 24, корп. 1, 10 октября состоится встреча с автором фильма тележурналистом Дмитрием Кузьминым. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

На курорте "Роза Хутор" фильм будет демонстрироваться на площадке Лектория Горного клуба "Спорт-Марафон" (Наб. Панорама, 4, здание отеля Radisson, вход с набережной) 13 октября, начало в 17.00. Картину также представит автор Дмитрий Кузьмин.

Студентам Сочинского Государственного Университета ленту покажут в рамках кураторских часов, начиная с 20 октября.

О фильме

Жанр кинофильма — авторское документальное кино. Снят творческой группой: автор Дмитрий Кузьмин, оператор-постановщик Денис Жаров, звукорежиссер Сергей Таранов, монтаж Алексей Неказаков, линейный продюсер Ксения Макляк, арт-супервайзер Андрей Вернидуб, исполнительный продюсер Марина Изварина. Продолжительность — 78 минут, язык — русский, возрастной ценз (категория информационной продукции) — 6+.

Об авторе

Дмитрий Кузьмин — автор документального фильма "Выше неба, выше гор. Война на перевалах". Это его дебют в документалистике. До сьемок этого фильма никогда не был в горах так высоко. Родился в 1976 году в Омске, окончил Омский госуниверситет. С 16 лет публиковался в региональной прессе, затем перешел в тележурналистику. После переезда в столицу, начал работать на Первом канале. Снимает сюжеты для программы "Доброе утро", которая дважды завоевывала главную телевизионную награду Тэфи.

О курорте

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта им. В. И. Севастьянова. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают более 20 отелей разной категории звездности, имеется собственный пляж на черноморском побережье. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями.