Российское кино, которое точно стоит посмотреть

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Штампы о том, что русский кинематограф в аутсайдерах и у нас не умеют снимать, прочно засели в умах большинства, которое ждёт что-то зрелищное, как в голливудских фильмах. Да, боевики с драками и взрывами — не конёк российских кинематографистов, но нам, наверное, и не стоит гнаться за чуждым нам западным фантомом, ведь у нас есть и свои сильные стороны.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Збруева

Какую ни возьми комедию или мелодраму, например:

"Про любовь",

"Одноклассницы",

"Кино про Алексеева",

"Ваш репетитор",

почти все шедевр. Показать с юмором наши проблемы, посмеяться от души над собой и своими комплексами или показать русскую душу через трагедию и боль отечественные кинематографисты умеют — и это бесспорный факт. Без мистики и спецэффектов — зато всё взаправду, так, что и поплакать, и посмеяться сквозь слёзы.

Фильм-путешествие про одинокого пожилого барда

Чего только стоит фильм Михаила Сегала "Кино про Алексеева" с неповторимой игрой Александра Збруева, актера целой эпохи, который вновь удивил нас своим драматическим талантом. Збруев гармонично вписался в роль, после таких лент, как:

"Ты у меня одна",

"Одинокая женщина желает познакомиться",

он в очередной раз учит нас, зрителей, тому, что такое любовь. И тут речь о более масштабном понимании этого слова, с контрастной подачей — ведь главный герой Алексеев, пенсионер, проживающий в провинции и ностальгирующий по своему "звездному" прошлому, так и не нашёл свою любовь, да и вряд ли на это способен. Кстати, Збруев получил премию "Золотой орёл" за лучшую мужскую роль в кино.

Про любовь и не только в лучших российских комедиях на more.tv

Комедийно-лирическое исследование высоких чувств в 2015 году провела и Анна Меликян, сняв с Ренатой Литвиновой в главных ролях кино "Про любовь", которое пару годами позже получило продолжение — в пикантной картине "Про любовь. Только для взрослых". Хорошая постановка, в кадре только звёзды, умные эскапады от героини Литвиновой про то, как можно "любовь" ощутить, калейдоскоп различных эмоций — всё это в ставшем классикой киноальманахе.

Комедия режиссера Григория Жихаревича "Одноклассницы", представленная на сайте more. tv, станет отличным выбором для романтического вечера. В фильме есть и интрига, и женское соперничество между страшилкой-начальницей и гламурной дурой, и даже офисный злодей.

На онлайн-сервисе more. tv можно познакомиться и с необычной российской комедией "Изображая жертву". Многие в своих отзывах на фильм сравнивают его с "Зелёным слоником", видимо, потому, что Серебренников заложил более глубокий смысл в картину, чем видят на поверхности зрители. Вот такой квест, игру разума предложил нам режиссер в своем дебютном проекте, снятом по сценарию Пресняковых. Трагикомедия с намеком на артхаус рассказывает нам о парне, который изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов, юродствуя при этом над чужими судьбами. Однако что стоит за этим театром абсурда? Где заканчивается смысловая галлюцинация и начинается суровая правда жизни?

О разъедающих судьбы людей эмоциях повествует и фильм "Кислота" Александра Горчилина. Что такое любовь и семья — сможет ли это понять "позолоченная молодежь", которую пожирает изнутри одиночество? Похоже, молодые люди, которые живут от одной вечеринки до другой, всё же нашли того, кто помог им честно взглянуть на себя.

В драме "Ваш репетитор", снятой не так давно, в 2018 году, тоже показана история любви — выпускника школы к своей учительнице — репетитору по литературе. Первая любовь, первые разочарования, ревность и недосказанность — всё вроде бы старо как мир. Но дело тут вовсе не в страданиях "юного Вертера". Молодой режиссер Антон Коломеец в действительности показал историю одиночества женщины. Подобная чувственность — нередкое качество для российской мелодрамы.

Яркие и героические, смешные и трагические, пафосные и фантастические — какие они, наши российские фильмы, незаслуженно забытые шедевры и снятые за последние годы ленты, успевшие завоевать сердца публики? Они разные — но похожи в одном, они раскрывают русскую душу, тёмную и светлую, временами жестокую, но при этом такую интересную и до боли знакомую изнанку нас самих.