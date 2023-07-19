Раиса Рязанова: "Душевных фильмов нужно снимать больше"

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии Раиса Рязанова недавно побывала в городе Ессентуки в качестве почётного гостя на фестивале "Хрустальный источник". Первый фестиваль детского кино прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основатель и президент фестиваля — заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Фото: Фото Анжелы Якубовской

— Раиса Ивановна, вы в Ессентуках впервые?

В Ессентуки приезжала несколько лет назад на фестиваль: в программе "Кино под кавказским небом" в память о Владимире Меньшове представляла фильм "Москва слезам не верит". А закрывала фестиваль спектаклем "Любовь и голуби". Зрители нас очень тепло принимали. В это раз не привезла никаких проектов, приехала просто отдохнуть.

— Ваш зритель очень вас любит, наверное, сложно постоянно быть таким объектом обожания?

А что в этом плохого, если люди просят сфотографироваться, дать автограф, обнимают и целуют. Я благодарна своему зрителю за искреннюю любовь. Мне понравилось одно украшение у санаторного врача, такие круглые сережки, я спросила, где она их купила. Мне показали магазинчик, пришла туда, чтобы приобрести, а продавщица завернула серьги и подарила. Я не хотела их брать.

А на Кавказе так: не возьмёшь подарок — обидятся. Вот такие тут люди. И все на каждом шагу желают мне здоровья и сил. Как после этого не полюбить Ессентуки?

— Что касается здоровья, вы раньше так своим здоровьем занимались, как здесь в санатории?

Раньше я была молодая и мне это было не нужно. На здоровье никогда не было времени и возможностей. А сейчас приходиться обращать внимание на самочувствие, потому что где-то кольнёт, где-то хрустнет… У меня долгие годы был такой сумасшедший график, что о здоровье даже думать было некогда, не то чтобы им заниматься. Утром прилетала с гастролей, вечером — спектакль, после спектакля — сразу на поезд, потому что назавтра съёмки в другом городе. И так — много лет подряд без остановки.

Я не только о себе говорю, многим артистам лечиться некогда: наглотаются обезболивающих — и вперёд, стараются работать и о болезнях не думать. Но, конечно, это издевательство над своим организмом — не обращать внимания на недомогания, не ходить к врачам.

В Москве, например, я пыталась посещать бассейн, один раз сходила, замёрзла — и бросила это дело.

А здесь хожу на процедуры как на работу: не думала, что их будет так много. Врачи мне назначили для укрепления мышц, для поднятия иммунитета, и радоновые ванны, и массаж, и азотные процедуры. Я не знала, как все это выдержу, но тут мне пришло на ум: "А как же наша женщина? Она и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит". Пришлось всё выдержать…

Потом ещё немного погуляла по парку, территория огромная, воздух замечательный. Минеральную вода, пей, гуляй, наслаждайся. Чувствую, что сил прибавилось.

— А будет ли у вас желание приехать ещё раз в Ессентуки на фестиваль и провести мастер-класс или творческую встречу со зрителями?

Если на следующий год пригласят — попробую. Скорее, творческую встречу, но нужна какая-то отдельная территория и интересная тема. Я давно не проводила творческие встречи, раньше у меня их было столько, что не сосчитаешь. В Советское время существовало "Бюро пропаганды советского киноискусства", благодаря этому объездила весь союз. В одной руке — чемодан, в другой руке — бобины с картиной, сотни встреч в городах и сёлах. Не скрою, что мне было трудно ездить. Меня тогда жалели, посылали подзаработать, платили за кинопоказ со зрителями: пять рублей. И этим давали жить, когда не было съемок.

Я сейчас иду по пансионату ко мне все бегут фотографироваться, общаться, обниматься, а тогда меня никто знать не знал, приехала какая-то девушка и надо было всех завоевывать. Меня эти поездки сильно выматывали. Такой формат кинопоказа и общения со зрителем был в своё время очень популярен, но я не знаю, как его возродить, потому что бабульки уже не пойдут, а молодёжь ещё не пойдет.

— А как тогда продвигать российское кино, которое зритель не увидит на экранах?

Нужна хорошая реклама, одной актёрской встречей не обойдешься. Фильм надо продвигать и на телевидении, и в интернете, в СМИ. Приехал один актёр и рассказал, как ему было интересно играть, — это не сработает, тем более актёрам сложно брать на себя такую нагрузку. Вспоминаю Наташу Крачковскую, которая сыграла вдову Грицацуеву в картине "12 стульев" про Остапа Бендера. Ей без конца приходилось с этими воспоминаниями ездить и рассказывать одно и то же: как она бегала по лестницам, как на неё упала этажерка.

Зрителям очень навилось, они от души смеялись над её рассказами. Наташа была достаточно известная, но это картина была основная, и зритель хотел слышать только о ней. А ведь она много где ещё снималась. Это я к тому, что фильм "12 стульев" был популярный, его все посмотрели. А если фильм неизвестный, представляете, сколько одному актёру надо будет "наизнанку вывернуться" и по сто раз рассказать одно и то же, чтобы зритель пошел его смотреть? Это — сложно.

— К счастью, для этого есть кинофестивали, где можно увидеть новое отечественное кино. В этом году на всех фестивалях побеждает фильм "Огород", который сняла режиссёр Лариса Садилова. Вы потрясающе в нем сыграли роль ведуньи. А откуда взяли такой прообраз женщины, которая поклоняется бобру? Были знакомые?

Слава богу, не было. Никаких похожих колдуний не знала и не общалась с женщинами, которые говорили: "Клади деньги! Кланяйся бобру и иди". По секрету скажу, Лариса списала эту роль со своей какой-то дальней родственницы. Она, когда читала сценарий и вычитала мою роль, рассказала об этом.

Я очень рада за Ларису, поздравила её от души. Это наш с ней уже второй фильм, первый "Требуется няня" — тоже очень хороший, советую посмотреть. Лариса очень талантливый режиссёр, каждый фильм — событие. Замечательно, что фильм награждают, ей это очень приятно: значит, не зря работала. Мы с Ларисой, кстати, на даче рядом живём, и когда есть время, ходим друг к другу в гости.

— Во многих интервью вы часто рассказываете о своей даче, о том, что любите на ней отдыхать.

Какой отдых на даче? Там надо работать. У меня столько яблонь в саду, урожай такой, что полночи сидишь и чистишь яблоки, а потом делаешь из них соки. Разве это отдых?

— Без отдыха невозможно жить. Когда вы ездили от "Бюро пропаганды" по всему Советскому союзу, наверное, приходилось бывать и в Прибалтике. Нравилось там отдыхать?

По направлению Бюро часто бывала в столицах союзных республик, и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллине. На разные фестивали тоже туда ездила. Конечно, и отдыхать, и путешествовать по республикам нравилось, красивые места, интересная природа.

Но после того случая в Латвии, когда однажды в Риге зашла в косметический магазин и продавщица на мой вопрос на русском не захотела мне отвечать, было неприятно. Для меня уже прозвучал "звоночек", хотя было ещё советское время.

А потом, когда начались все эти события, вовсе перестала туда ездить. Меня Прибалтика не интересует. Больше нравится гостеприимный Кавказ.

— Соглашусь, что после поездок на Кавказ, понимаешь, что такое настоящее, искреннее гостеприимство.

Я его очень сильно почувствовала, тем более, что не сама по себе приехала, а меня в гости пригласил Эвклид Кюрдзидис, человек, который отсюда родом, которого все любят. Поэтому никаких каверз со стороны гостей просто быть не может, только бесконечная благодарность. Эвклид сделал все, чтобы каждый гость был ухожен, накормлен, напоен, доволен и счастлив.

Он много делает, как и для нас артистов, так и для детей. Вы посмотрите какую ему удалось открыть детскую школу и какой устроить фестиваль. Кавказские дети учатся режиссуре, операторскому, актёрскому мастерству, гриму, живописи. Для этого приезжают лучшие педагоги и с ними занимаются. Ребята уже поступают во ВГИК и другие театральные заведения.

— Сам детский фестиваль обозначен темой: "С чего начинается Родина". Как думаете, молодому поколению патриотизм интересен?

Когда о наших детях говорят, что это — другое поколение, мне хочется возразить и сказать, что это — не какое -то другое поколение, а это — наши дети.

Нам с ними жить дальше, им передавать нашу страну, нашу культуру. И воспитывать их надо так, как сами живём, чтобы они верили в чудо. А мы всегда верили в чудо, в прекрасное будущее. Разве непонятно, что прекрасного будущего без родной земли, без родины не будет? И это очень правильно — то, что делает для них Эвклид. Хочется пожелать ему много сил и терпения.

— На мастер-классах, которые проходили на этом фестивале, педагоги пытались донести детям мысль, что, помимо таланта и других качеств, актёрская профессия также складывается из умения быть терпеливым. Вы с этим согласны?

Иногда, когда по телевизору идёт фильм "Москва слезам не верит", я слушаю его в другой комнате и мысленно режиссирую: вот в этом эпизоде я по-другому бы сказала, здесь, может быть, по-другому сыграла. Но фильм смотрится на одном дыхании и, наверное, не зря в 1980 году ему дали Государственную премию.

Прошло сорок три года, вся моя теперешняя жизнь очень насыщенна. Но и вся предыдущая жизнь была такая, что никому не пожелаешь.

Я говорю эти слова сейчас очень серьёзно. Меня поймут только актёры, которые сидят и ждут звонка — а его нет. И так проходит год, два, пять, десять…

И на мои звонки мне отвечали: "Ой, вы знаете, мы вас хотели взять в фильм, но подвернулась другая актриса — мы её пригласили". Оставалось только ждать…

— И вам удалось дождаться своей звездной роли в картине "Москва слезам не верит", и там блеснуть. Вы сразу сработались с Владимиром Меньшовым? Многие говорили, что у него сложный характер.

Когда Володя приступил к съёмкам он был ненамного старше нас, никакого давления мы не чувствовали. Меньшов очень хорошо разбирался в актёрской натуре, и всегда давал импровизировать. Он постоянно искал для своего фильма интересный ход, предлагал нам разные варианты сцен, спрашивал нашего мнения, но внимательно следил, чтобы всё было по сценарию.

Сейчас вспоминаю работу с Меньшовым с особой нежностью и теплотой. Он был очень доброжелательным человеком. И самое главное, невероятно талантливым. Мы все благодаря Меньшову и его фильму получили много наград. Я рада, что его работы не устарели, что зритель их смотрит до сих пор. На фестивале дети-режиссёры снимали свои первые короткие фильмы. Их смотрели, обсуждали, вручали призы. Фильмы были самые разные.