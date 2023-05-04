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Анжела Якубовская

Станислав Любшин: для меня большая честь получить приз на фестивале имени Вячеслава Тихонова

1:10
Кино » Российское кино

Станислав Любшин — артист на все времена, на примере его фильмографии можно изучать отечественное кино.

Станислав Любшин: для меня большая честь получить приз на фестивале имени Вячеслава Тихонова
Фото: Pravda.ru

С самой первой дебютной роли в военной драме "Щит и меч", где он сыграл Иоганна Вайса, к нему пришло зрительское признание. А потом были

  • "Пять вечеров",
  • "Ксения, любимая жена Фёдора",
  • "Альпийская баллада",
  • "Позови меня в даль светлую",
  • "Слово для защиты",
  • "Кин-дза-дза"

и многое другое.

Любшин — это уникальное явление отечественной культуры. Артист легко может сыграть как трепетных, мятущихся в поисках себя персонажей, так и эгоистичных, взбалмошных, знающих себе цену героев, — любые образы ему под силу и будут смотреться органично. К чести актёра надо отметить, что он никогда не снимался в проходных фильмах, каждая картина по-своему осталась заметна в национальном кинематографе. А появление Станислава Андреевича на сцене МХТ им. Чехова и вовсе — культурное событие.

В апреле этого года народный артист РСФСР отметил значительный юбилей — 90 лет!

Эта дата так же стала инфоповодом и для Международного кинофестиваля "17 Мгновений" им. Вячеслава Тихонова. Станислав Андреевич не любит ездить на фестивали, но, к огромной радости поклонников, сделал исключение и посетил Павловский Посад. На фестивале "17 Мгновений" Станиславу Любшину под зрительские аплодисменты был вручён приз "Кумир поколений".

И, как оказалось, у Вячеслава Любшина очень много общего с Вячеславом Тихоновым. Оба артиста сыграли русских разведчиков, отважно работающих в немецком логове. Любшин сыграл советского разведчика в 1968 году, а Вячеслав Тихонов позже — в 1973.

В этом году фестиваль отпраздновал сразу два важных юбилея — ровно пятьдесят лет культовому сериалу "Семнадцать мгновений весны" и 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова. В дни празднования фестиваля Павловский Посад привлёк к себе внимание всей российской общественности, так как серьёзные даты отмечала вся страна.

За годы работы фестиваля в Павловском Посаде побывало много знаменитостей, но приезд известного актёра стал настоящим подарком для жителей города. Станислав Андреевич возложил цветы к памятнику Вячеслава Тихонова, и поблагодарил горожан, за то, что они бережно относятся к памяти своего земляка.

"Удивительный город Павловский Посад, — сказал, обращаясь к павловопосадцам, актёр. — Такие города надо сохранять, потому что это наша история. Все, кто любят нашу историю, нашу страну, конечно, вспоминают Вячеслава Тихонова. Он был потрясающим артистом и гражданином нашей страны, и он жив в нашей памяти. Я очень благодарен за этот приз. Для меня большая честь принять участие в фестивале, поклониться артисту и сказать: "Огромное спасибо!" его дочери Анне Вячеславовне за то, что сохраняет память нашего грандиозного актёра и его родителей. Вот как дети должны относится к своим родным, к своим предкам".

У фестиваля "17 Мгновений" есть свои традиции — почётные гости, побывавшие в городе, оставляют отпечатки рук для Аллеи славы дома-музея В. В. Тихонова. Станислав Любшин не остался в стороне и пополнил эту уникальную коллекцию. На открытии фестиваля он без конца фотографировался на память с поклонниками, и ни с кем не избегал общения. Был в прекрасном, бодром настроении и много шутил. Не обошлось, конечно, без вопросов, в каких постановках сегодня можно увидеть любимого артиста. Поклонников ожидало приятное известие.

В апреле МХТ им. Чехова отметил 90-летие Станислава Любшина именной выставкой и спектаклем "Третий звонок, господа!". Станислав Андреевич сыграл в спектакле по произведениям Куприна, трагика Меркурия Славянова-Райского, встретившего финал своей жизни в артистической богадельне. В истории пять героев, некогда известных артистов. Их играют Евгений Киндинов, Александр Семчев, Виктор Кулюхин, Владимир Краснов. Лицедеи живут горькими воспоминаниями, тайными обидами на судьбу, за то, что та обошлась с ними жестоко. Но главный герой, конечно, Любшин, который пытается бороться с тягостным состоянием. Его персонаж говорит:

"У нас нет счастливой старости, мы всё отдаем толпе. Наше сердце, нашу душу, всё без остатка. Только так мы могли достучаться до наших зрителей. И нам это удавалось. Я играл так, что женщины падали в обморок".

Герой Станислава Андреевича, трагик Меркурий, неугомонный, несломленный духом человек. Он не желает сдаваться, бьётся, пытаясь вдохнуть жизнь в своих умирающих в забвении собратьев. Славянов-Райской дерзко предлагает: "Давайте, делать театр!". Он полон планов на будущую постановку шекспировского "Отелло", в которой задействует всех обитателей богадельни. Старый артист сражается с серостью, пошлостью, безнадёжностью. Как ярки его монологи, как дерзки поступки. Этот человек с горящим сердцем оказался волею судьбы выброшенным на обочину, но именно такие персонажи способны встряхнуть обывательский мир. И иногда у них это получается… И вот, артисты на больничной койке уже бодро заводят песню: "Чёрный ворон, чёрный ворон, что ж ты вьёшься надо мной, Ты добычи не дождёшься, Чёрный ворон, я не твой". Тем самым отвергая смерть, старость, забвение.

Спектакль наполнен грустными, но подчас остроумными шутками. Колкости и остроты, которые отпускают друг другу обитатели приюта, заставляют зрительский зал смеяться сквозь слёзы. Есть здесь и селфи, и видеоролики от бедных артистов своим благодетелям, все это не даёт заскучать зрителям.

Для почитателей актёрского дарования Станислава Любшина новая постановка — огромная радость. К слову сказать, он и сам давно мечтал заполучить эту роль. И вот, теперь билетов на спектакль не достать, играют редко, всего два раза в месяц. Но на это зрелище стоит сходить: Любшин максимально приближен к зрителю, есть в постановке автобиографические моменты, есть попытка диалога со зрителем, а также ироничный анализ сегодняшних реалий "по-Любшински".

"Третий звонок, господа" — это то, чего так долго ждали зрители, потому что там Станиславом Любшиным можно искренне любоваться. Он по-прежнему красив, в нём есть нерв, энергия, и он восхищает своей неувядающей мужской харизмой. Не зря Любшину на днях вручили приз "Кумир поколений". Так и есть — кумир поколений.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы кино ссср россия история культура
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