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Александр Приходько

Российский патриотизм с импортным уклоном

Кино

Эксперты в сфере киноискусства отмечают интерес зрителей к героям сложных профессий (врачи, спортсмены, военные), а также патриотической тематике. Последнюю даже готово поддерживать государство. При этом, в российском кино тема "героя нашего времени" пока представлена недостаточно, считают специалисты. Также ранее представители сферы отмечали, что на показы влияют прокатчики, которым важнее прибыль, чем содержание кино.

Российский патриотизм с импортным уклоном

В подборку старейшего русскоязычного онлайн-киносервиса по запросу "патриотизм" попадают отнюдь не отечественные фильмы. В первых строках можно заметить американские, английские и даже китайские, индийские киноленты. Можно найти также советские картины, ведь в послевоенное время зрителей и кинодеятелей вдохновлял героизм защитников страны.

 

Скрин с сервиса "Кинопоиск"

Сегодня необходимость развивать в искусстве такую тему, как патриотизм, признают даже на государственном уровне. Не так давно появился Фонд Поддержки Военно-Патриотического Кино, который собирается продвигать фильмы духовно-нравственной направленности для всех типов аудитории. Например, фонд собирается поддержать съемки киноленты о легендарной летчице Лидии Литвяк.

Однако еще раньше к такому вектору обратилось частное кино. О значимости боев 1941–1942 годов на Ржевско-Вяземском выступе напомнила военная драма "Ржев". А кинолента "Солнцепёк" рассказа о совсем недавних событиях: трагедии мирного населения Донбасса в 2014 году.

Прошлый год порадовала ценителей фильмов патриотической направленности киноновинка "Лучшие в аду". Хотя подача сюжета оказалась непривычной для художественного кино, фильм получил признание аудитории и экспертов. На российской платформе ЯRUS, где состоялась премьера "Лучших в аду", отечественную патриотическую ленту посмотрели свыше 102 млн раз.

Фильм рассказывает о стандартных буднях профессиональных бойцов, выполняющих задания в горячих точках. Трудность такой работы показана с высокой достоверностью, что неудивительно: сценарий к фильму писал штурмовик Алексей Нагин, имевший богатый боевой опыт. К сожалению, герой погиб прошлой осенью на задании. Однако теперь его знания увековечены в киноленте. В октябре прошлого года отечественный фильм про отважных бойцов стал самым популярным у российских пиратов. В то же время в подборку патриотических фильмов на популярном киносервисе лента почему-то не попала.

Известно, что съемки всех перечисленных фильмов инициировал бизнесмен и меценат Евгений Пригожин, известный своими патриотическими взглядами. Его поддержка открыла путь многим сюжетам об исторических личностях и современных российских героях.

Сейчас фонд Военкино собирает заявки на съемки патриотических фильмов как для молодежи, так и для взрослой аудитории, а также проводит обучающие мероприятия для желающих снимать патриотическое кино. С уходом из российского проката многих зарубежных блокбастеров российская киноотрасль получила новый стимул к стремительному развитию, убеждены эксперты.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы евгений пригожин
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