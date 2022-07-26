Режиссёр Олег Штром: запрещать западное кино бессмысленно

28 июля, в преддверии Дня Военно-морского флота России, в отечественный прокат выходит фильм кинокомпании "Каро Продакшн" и студии "Кинопроба" "Нахимовцы". Режиссёром фильма выступил Олег Штром, который рассказал Pravda.Ru, как работалось над проектом.

— Олег Никитич, как вы решились снять такую сложную картину?

— Изначально это была инициатива продюсера Юрия Обухова. Идея родилась после того, как он снял фильм "Первые". Фильм показали в стенах Петербургского Нахимовского училища. Он получил живой отклик у юных зрителей. Ребята задавали много вопросов о съёмках, о том, как строились корабли для фильма, о полярных исследователях 18 века. Вот тогда и появилась мысль снять картину о современных нахимовцах, рассказать, как становятся настоящими моряками, и показать преемственность поколений на нашем российском флоте. Одним из наших главных консультантов был адмирал, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Иосифович Авакянц. После его правок сценария, мы окунулись в работу.

— Помимо медийных актёров — Андрея Мерзликина и Сергея Гармаша — в картине снялись непрофессиональные актёры. Как решились взять ребят без актёрского опыта на главные роли?

— Главных героев мы искали и в театральных училищах, и в школах, но всё безрезультатно. Никиту и Данилу Ходуновых нашли буквально за несколько дней до начала съёмок. Конечно, был большой риск, потому что картина сложная, но мы поверили в ребят, и они не подвели, справились со своей задачей прекрасно.

Я сам — воспитанник киностудии имени Горького, которая, в своё время, шутливо называлась "студией горького опыта". Но именно тот профессиональный опыт, который я вынес из той жизни, и пригодился мне теперь. Я считаю, что в профессии можно добиться чего-то, только при условии, что честно пройден путь от самых низов. Я понимал какие трудности будут на этом пути. Могу сказать, что, работая с подростками и детьми сталкиваешься с тем, что все талантливы априори. Но есть ещё такая вещь, как актёрская техника.

Ребята на съёмочную площадку пришли с горящими глазами, они очень хотели работать в этом проекте, и перед тем, как начать сниматься, им пришлось усиленно заниматься с педагогами. Поэтому нельзя сказать, что они непрофессиональные, они приступили к съёмкам довольно подготовленными. Мне было гораздо легче ставить перед ними задачи, и находить взаимопонимание.

Также работали и более опытные ребята, например, Константин Раскатов, он сыграл одну из главных ролей — Игоря Гордина. У Кости было больше опыта, он уже снимался в кино, играл в мюзиклах, талантливый молодой актёр. В данный момент Константин проходит службу в Воздушно-десантных войсках и затем, надеюсь, вернётся в актёрскую профессию.

А остальные дети, как вы заметили, непрофессиональные актёры — это настоящие нахимовцы и их педагоги. Для меня было самой главной задачей соединить актёров и людей, любящих своё дело. Мне кажется, что всё получилось.

— Вы демонстрировали фильм настоящим нахимовцам?

— Мы показали этот фильм в Санкт-Петербургском, Севастопольском, Владивостокском Нахимовских училищах, и везде был такой яркий приём, что стало понятно: фильм получился. Помимо отклика зрители требовали продолжения истории, и вот, например, сейчас в Севастопольском училище ребята по собственной инициативе пишут продолжение. Для меня было очень важно, чтобы курсанты тепло приняли картину. Нам разрешили снимать в училищах, нас пустили на боевые корабли, мы отвечали качественно снятой картиной перед теми людьми, которые доверили нам эту тему.

— В картине звучит потрясающий "Марш нахимовцев", который начинается словами: "Нахимовцы — мы все одна семья". Песня очень украсила фильм. Кто её написал?

— В нахимовских училищах есть традиция: каждый нахимовец после окончания обучения в память об училище по желанию пишет несколько строк в стихотворной форме. Эта традиция ведётся с 1947 года по сей день, стихи хранятся в кабинете начальника санкт-петербургского нахимовского училища.

— Картина снималась и во Владивостокском, и в Санкт-Петербургском Нахимовском училищах. Съёмки в этих городах чем-то отличались?

— Была разница в климатической зоне, но, в целом, по большому счету съёмки ничем не отличались. Везде была большая поддержка от руководства Нахимовских училищ и от командования флотов. Все наши просьбы приняли и поддержали нас во всём.

Как я уже сказал, стать режиссёром этой картины для меня было очень важно, потому что я помню, как в девяностые годы солдаты и младшие офицеры ходили по улицам и просили подаяние. И это страшный позор для нашей страны.

Я тоже из семьи военных, у нас давние семейные традиции, но я не пошёл по стопам родителей. Я искренне мечтаю о том, чтобы офицерская, и солдатская, и матросская службы вновь стали почётными. И на своём поприще, как режиссёр, пытаюсь сделать для этого всё, что от меня зависит. Служить отечеству во все времена было непросто в силу того, что человек часто оказывался перед труднейшим выбором. Мне очень хочется, чтобы фильм "Нахимовцы", который удалось снять сегодня, послужил в важном деле возрождения уважения к военной профессии.

— Как считаете, помимо хороших фильмов, что нужно сделать в нашей стране, чтобы военные больше не нуждались как в 90-е годы?

— Сохранить нашу независимость и самостоятельность. К сожалению, получилось так, что мы почти превратились в страну третьего мира. В один момент оказалось, что мы никто, страна третьего мира, с которой не стоит считаться. А сейчас, когда Россия возвращается к величию, которого она достойна, когда многое возвращается к советскому ладу, предприятия восстанавливаются, есть надежда что мы вернём себе утраченные позиции в мире. Но это уже не наше с вами дело, а дело политиков. Моя миссия — снимать кино и воспитывать молодёжь.

— Хорошее кино надо где-то показывать, чтобы оно окупилось. Как относитесь к тому, чтобы кинотеатры экспроприировались и вернулись народу, как это было ранее?

— Я не очень это четко представляю, потому что всё-таки, что произошло, то произошло… Другое дело, опыт кинематографистов Франции или Индии говорит о том, что можно разработать механизмы, когда не будет такого засилья фильмов, произведённых не на территории России. Это должны быть грамотные законодательные инициативы, которые введут некоторое квотирование на иностранные фильмы.

Понятно, что среди кинематографистов должна существовать конкуренция, и больших экранов должны достигать не любые фильмы, а именно хорошие, но поддержать российского производителя государство должно, особенно в прокате. Запрещать иноземное тоже бессмысленно: мы этот этап прошли, и видели, что это неэффективно.

Но, всё-таки, конкуренция должна быть более равной. А не так, чтобы любому продукту извне была "зелёная улица" априори…

— Над чем вы сейчас работаете? Что снимаете?

— Сейчас снимаю биографическую картину, которая рассказывает о жизни уникального человека. Это Геннадий Николаевич Зайцев, создатель и руководитель группы "Альфа". Фильм — байопик, будет посвящён борьбе с терроризмом.

— Картины на патриотические темы у вас, всё-таки, в приоритете?

— Мне сложно рассуждать на тему патриотизма в кино. Любое хорошее кино, которое заставляет думать и сопереживать, наталкивает на мысль о своей земле, корнях, традициях — это патриотическое кино. А есть ряд фильмов, снятых в наше время про войну, под лозунгом "патриотизма", которые, на мой взгляд, вредны. В них режиссёры показывают кровопролитную войну, которую пережил наш народ, как некий весёлый, приключенческий комикс. Я считаю, что это удар ниже пояса…

А есть, например, итальянский фильм о войне режиссёра Роберто Бениньи, он называется "Жизнь прекрасна". Это трагикомедия, действие которой происходит в концлагере. Отец изо всех сил пытается спасти своего ребёнка, превращая ужасную действительность в какую-то игру. Разве можно такой фильм критиковать? Это талантливо и честно. А когда глумятся и ёрничают над войной, я не вижу в этом ни ума, ни доблести.

— А если действительно сложится так, что ребята-нахимовцы напишут интересное продолжение этой истории, возьмётесь снимать?

— Это будет возможно, если будет выстроена правильная политика проката, картина окупит себя и принесёт прокатчику доход. В этом смысле появится финансовая составляющая, которая позволит сделать продолжение. Интересных творческих замыслов на эту тему очень много.