Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины

Народный артист РСФСР, легендарный актёр Сергей Шакуров в этом году отметил восьмидесятилетие. Возраст почтенный, однако, можно сказать, что 2022 год не стал для артиста особенным.

Всё, как всегда: четыре роли в кино, новые театральные антрепризы, которые проходят с постоянными аншлагами. Немногие звёзды отечественного кинематографа так завалены работой и востребованы, как Сергей Каюмович. Каждая новая роль в кино вызывает резонанс в прессе и искренний отклик у зрителей. Особенный тембр голоса Шакурова невозможно спутать ни с каким другим: однажды услышав, ты запоминаешь его на всю жизнь.

Роли, сыгранные Шакуровым в кино и на сцене, отличаются особенной энергетикой, страстностью и накалом. Каждый новый образ — это открытие. Зритель многие десятилетия с удивлением следит за тем, как открываются уникальные грани таланта этого замечательного актёра. Надо отметить, что в свои годы Сергей Каюмович в идеальной форме, подтянут, энергичен и обаятелен.

В этом убедились все гости и участники кинофестиваля "Провинциальная Россия", который проходил в городе Ейск Краснодарского края. Сергей Шакуров возглавил жюри фестиваля.

Праздник кино стал важным событием в жизни города Ейска и всего Краснодарского края. Ради того, чтобы посмотреть фильмы и пообщаться с актёрами, отдыхающие бронировали заранее номера в гостиницах и пансионатах. "Провинциальная Россия" — одно из самых масштабных и посещаемых мероприятий курорта.

Членами жюри фестиваля в этом году, помимо Сергея Каюмовича, стали профессор, член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры России Григорий Гиберт, оператор-постановщик, лауреат премий международных и российских фестивалей Мария Соловьева. Эту прекрасную команду профессионалов собрал президент фестиваля, продюсер Сергей Новожилов.

"Кино делает много людей, но, в первую очередь, сценарист, режиссёр, оператор и, конечно же, артист, — говорит Сергей Шакуров. — Сценарист делает историю, оператор отвечает за картинку, режиссёр "командует парадом", артист играет, а жюри должно оценить всю работу этих людей. Это сложная задача.

Я — артист, и, в первую очередь, смотрю в кино на работу актёров. И, иногда, глядя на артистов, которые играют, например, любовь, хочется сказать: "Не верю. Не любишь ты её". Моя задача в жюри — оценивать, прежде всего, актёрскую работу. И я подходил к этой задаче внимательно и беспристрастно.

Работа режиссёра, оператора и остальных также были нами оценены справедливо, до тонкостей. Я своих коллег по жюри хорошо знаю, это профессионалы очень высокого класса. Мы подходили к оценке фильмов честно".

Сергей Шакуров вместе с коллегами отсмотрел девять конкурсных фильмов, по три в день. Нагрузка огромная, ведь картины нужно было не просто посмотреть, но и разобрать каждую "по косточкам".

Но не только просмотрами новых отечественных лент были заполнены дни участников фестиваля и их "вождя". Стало светлой традицией в период проведения фестиваля приезжать и возлагать цветы к памятникам великих ейчан — режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Нонны Мордюковой. Говорить им слова благодарности за то, что они сделали для отечественного кинематографа, за то, что прославили и прославляют по сию пору и на все времена свой родной край.

"Когда я увлёкся кинематографом, Сергей Фёдорович Бондарчук очень сильно повлиял на моё отношение к кино, — сказал Шакуров на церемонии установки памятного знака фестиваля у подножия памятника прославленному ейчанину. — Как на великого клоуна Никулина смотрят молодые ребята-артисты и "вприглядку" учатся у него, так вот и я "вприглядку" учился по фильмам режиссёра Бондарчука. Сначала по самым ранним лентам, потом уже по зрелым режиссёрским работам. Поэтому многому из того, что я умею, я научился у Сергея Бондарчука".

А вот, что сказал Сергей Каюмович у памятника великой актрисы:

"Я считаю, что Нонна Мордюкова реализовалась в профессии на все сто процентов. Это она сделала ещё в институте, сыграв в фильме Сергея Апполинариевича Герасимова "Молодая гвардия". Уже после этого фильма Нонна стала легендой и могла больше ничего не играть. Но слава Богу, она не остановилась. И мы год за годом ждали и наслаждались её потрясающими ролями.

Она выбирала сценарии, выбирала режиссёров. Нонна Викторовна была "девушка с характером", многие режиссёры её просто боялись. Поэтому она сама решала, в каком фильме ей сниматься. Как актриса, она реализовала себя полностью. Можно сказать, что её жизнь — это яркий и удачный пример именно актёрской судьбы".

Сергей Шакуров смотрел конкурсные картины, посещал важные мероприятия, отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференциях, и в какой-то момент стало видно, что от огромной ответственности и нагрузок артист устал. И тут в главной роли волшебного спасителя выступило тёплое Азовское море!

В коротких перерывах между просмотрами и мероприятиями Сергей Каюмович вместе с очаровательной женой Екатериной с удовольствием купался и загорал на местном пляже. И каждый раз ласковые целебные волны возвращали ему силы.

Артист с удовольствием вспоминал об этом на церемонии закрытия фестиваля:

"График был очень плотный и насыщенный, но я старался плавать каждый день. Какая вода в Лимане! Была бы моя воля, не выходил из неё никогда! Я очень давно был на Азовском море. Столько времени прошло и, наконец, я снова в него окунулся. И вот, под впечатлением сажусь в машину и спрашиваю у водителя: "Как вода?" А он говорит: "Я ещё не плавал. И в прошлом году два раза всего окунулся…" Я удивился: как же так можно? Такая природа, море, солнце и не ценить. А я просто балдел и каждый раз с неохотой выходил из воды".

К концу фестиваля Сергей Каюмович выглядел так, будто и не было этих заполненных заботами дней. Загоревший, даже помолодевший! Он удивлял своей энергичностью, весельем, говорил дамам комплименты, со всеми фотографировался. Его искренний, громкий смех и остроумные шутки всем поднимали настроение.

Спасибо Кубани, волшебной земле, она исцеляет и дарует силы. Ещё можно добавить, что фестиваль в Ейске — это убедительная демонстрация того, что и провинция может жить интересно и насыщенно.

В эти дни не приходилось скучать никому — ни участникам фестиваля, ни туристам, ни местным жителям. В Ейске каждый день проходили мастер-классы, творческие встречи, концерты, а в кинотеатрах конкурсные фильмы собирали аншлаги.

Фестиваль подошёл к концу, и настало время награждать победителей. На церемонии награждения Сергей Шакуров высказал своё удивление по поводу уровня отсмотренных фильмов:

"Меня поразило и стало неожиданностью то, что почти половина картин снята женщинами-режиссёрами. От их сердец идёт мощный посыл. Теперь женщины правят нашим кинематографом и снимают замечательное кино.

Это вообще очень странно, потому что в прежние времена было немного серьёзных женщин-режиссёров: Лариса Шепитько, Алла Сурикова, Татьяна Лиознова, и всё, пожалуй… А сейчас из девяти картин больше половины сняты женщинами, и их ленты затрагивают важнейшие для каждого из нас проблемы. Я просто потрясён!"

Сергей Каюмович очень высоко отозвался и об операторском мастерстве представительниц прекрасной половины, сказав, что сегодня в кино пришло много талантливых мастеров-женщин.

Поделился своим мнением на тему того, насколько профессиональное операторское видение важно для интересной картинки. Настоящий профессионал должен построить в кадре целый мир: на среднем плане, на дальнем, на очень дальнем. Если что-то не получается, или кто-то не идёт навстречу, оператор должен настоять, убедить, что это всё делается ради того, чтобы в кадре артист смотрелся ярче и органичнёе.

Когда дошла очередь до награждения артистов, Шакуров провёл самый настоящий мастер-класс.

"Актёра знают и узнают по ролям, даже самым маленьким. Пусть это будет небольшая роль, но её можно так ярко сделать, что всех главных переиграешь… Это станет твоей визитной карточкой навсегда. В актёрской профессии самое главное — не талант. Потому что это данность… Самое главное — это отношение к роли и трудолюбие. Быть актёром — не так весело, как кажется. Актёрская профессия — это тяжкий и каждодневный труд"

Народный артист Сергей Шакуров знает, о чём говорит. В его долгой карьере практически не было простоев, он всегда много снимался и играл в театре. И в этом году ожидается три свежие киноработы:

"У меня на подходе сейчас три картины с молодыми кинематографистами, это всё ребята 27-28 лет. Они почему-то заинтересовались мной, а я с удовольствием с ними работаю и, как это ни странно, они меня понимают, а я — на "одной волне" с ними".

А в театре "Современник" зрителей актёр радует новой постановкой под названием "Папа".

Сергей Шакуров полон энергии, замыслов, свежих идей. Будем с нетерпением ждать, какими ещё неожиданными образами удивит нас Мастер.

Покидая город Ейск, Сергей Каюмович поблагодарил его жителей за гостеприимство:

"Мне очень понравился Ейск, здесь живут замечательные люди. Они добры, приветливы и восприимчивы к искусству — это наше самое главное богатство!"