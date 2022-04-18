Глава профсоюза актёров: к сожалению, в российском кино идеологии нет

Правда ли, что в России киноиндустрия практически отсутствует, зачем кинобизнесу нужны статистические данные, почему российские картины перекочевали на стриминговые платформы и исчезнет ли из нашей жизни широкоэкранное кино, рассказал Pravda.Ru председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис.

У нас идеологии нет

— Денис Александрович, кино сильно влияет на сознание зрителей. Стоит ли задуматься об этом идеологам?

— У нас показывают разный контент, на любой вкус. Но сегодня идеология в кино, к сожалению, отсутствует, хотя в советском кино она очень мощно присутствовала. Это вопрос к нашему федеральному ведомству, которое оказывает господдержку по закону о поддержке кинематографии. Там, конечно, указаны все аспекты кино:

патриотическое,

социальное,

детско-юношеское.

Но оно не структурировано, и я не могу сказать, что идёт работа в этом направлении. Конечно, от этого многое зависит.

В американском кино идеология присутствует очень чётко: каким бы ты ни был чиновником или высокоранговым военным, но если ты нарушаешь закон, идёшь против правительства, то ты всегда в финале будешь наказан. У нас, к сожалению, этот аспект отсутствует.

Проблемы киноиндустрии

— Какая сейчас главная проблема киноиндустрии?

— Главная проблема в том, что у нас как таковая киноиндустрия отсутствует. Вернее, нет статистики для неё. Всё-таки киноиндустрия — бизнес, а чтобы заниматься бизнесом, нужно иметь статистические данные:

производство,

прокат,

количество занятых людей,

прибыль.

Как можно заниматься бизнесом, не зная основополагающих? Мы должны понимать весь кинобизнес от и до. Исходя из этого, уже можно куда-то двигаться, что-то предпринимать.

Сейчас всё в хаосе: прокат, производство, нормативная база, финансирование. В нынешней ситуации можно только гадать, что ждет наше кино в ближайшем будущем.

Думаю, будут огромные изменения, потому что положение сейчас очень сложное для всех. Это может стать толчком, и тогда ситуация изменится.

У нас пока сложно с прокатом, уходят многие. Прокат у нас фактически весь частный, участие государственного проката минимальное. Частные прокатчики в основном показывали зарубежный контент. Доля российского рынка всегда была очень маленькой: нашим производителям сложно конкурировать с американским кино, потому что нужно вкладывать очень большие деньги в рекламные кампании, производство. Можно по пальцам пересчитать успешные картины, вышедшие в широкий прокат.

Сейчас есть альтернатива — стриминговые платформы в интернете. Там больше российского контента, туда больше вкладывается денег. Там проще кино продавать и рассказывать о нём.