Почему не продюсируется доброе кино, а в России погиб жанр детско-юношеских фильмов

Режиссер Василий Кузовлев, Светлана Бондарчук и меценат Максим Долгополов ответили на вопросы о новом фильме, смертельных стримах и запросе общества на кино для подростков и детей.

В Красноярске завершаются съемки фильма "На грани" режиссера Василия Кузовлева. Сюжет до боли актуальный для российских подростков и их родителей. Хорошую девочку Катю насильно вовлекают в экстремальный стрим. То, что начиналось как опасное, но все же развлечение, выходит из-под контроля. В мире, где главной ценностью стали деньги и хайп, человеческая жизнь стоит дешево, а "сильным мира сего" безразличны чужие трагедии. Эта история о детской жестокости, равнодушии взрослых. Эта история о том, через что проходят современные дети, что они могут пережить. О фильме и съемках рассказала Наталья Бондарчук. Она сыграла в фильме роль бабушки.

"Это фильм-предупреждение. Он о молодежи и для молодежи. Но в нем есть и очень серьезная взрослая линия. Представьте, мама главной героини поддерживает идею участия в экстремальном стриме, потому что это современно, модно. Ребенка воспитывают совершенно не так, как она этого заслуживает. Когда я пропустила через свое актерское сердце весь этот ужас, я была в шоке. Я вдруг поняла, что вся эта история — она реальна, что сегодня в интернете можно найти огромное количество такого контента. Дети устраивают в прямом эфире игры со смертью, с чужой жизнью. И толпа это поддерживает. У моего знакомого сын едва выбрался живым из такого стрима. И совершенно трагична и реальна история, когда стрим продолжался при мертвой девочке. И все это делается за деньги. За кровь и ужас платятся донаты", — рассказывает Бондарчук.

Актриса обращает внимание на то, что этот фильм необходим взрослым. Это напоминание о том, что к внутреннему миру ребенка нужно быть внимательнее.

Режиссер картины Василий Кузовлев говорит, что фильм несет не только эмоциональную, но и просветительскую миссию:

"Идею, к сожалению, предложила сама жизнь. Трэш-стримы набирают популярность и приносят все новые трагедии. Современное общество периодически удивляется, откуда в детях столько жестокости. Периодически задается вопросом "Чем занять молодежь". И с ней занимаются. Спортом. Это хорошо, но почему-то все забыли про душу. Я снимаю детское и юношеское кино. Мы с коллегами проводим кинолагеря, и дети, которые у нас бывают, уходят от нас совсем другими. Они снимают потрясающие работы, и они никогда не будут вовлечены в стримы, потому что понимают, что их там просто используют".

Спасти жизнь, а не усиливать охрану

Начиная работать над картиной, команда Кузовлева располагала чрезвычайно скромным бюджетом.

"Мы снимаем некоммерческие фильмы. Это кино, над которым надо думать. И, к сожалению, в прокат их не берут. Прокату нужны "стрелялки-убивалки". Доброе кино не окупается сегодня", — говорит режиссёр.

Киноиндустрия за прокат и продюссирование просит оплату. Съемочная группа обратилась за спонсорской помощью ко всем. Разослали письма продюссерским центрам, политическим партиям. Всем, кроме "Справедливой России". Но именно от них помощь и пришла. Причем, прямо на съемочной площадке в сибирском лесу.

"Нам помогает снимать наше "правильное" кино не государство, а неравнодушные люди, меценаты. Кто-то бензином помогает, кто-то машину организует. Мы просили спонсорской помощи. "Справедливой России" не написали просто потому что руки уже опустились. Думали, что это бесполезно, но именно они и помогли, спасибо Максиму Долгополову", — делится Кузовлев.

Предприниматель Максим Долгополов член "Справедливой России" возглавляет IT-компанию, сам является многодетным отцом, и поэтому остро сопереживает истории, о которой снимается фильм.

"Я согласился сразу, как только Наталья Сергеевна Бондарчук рассказала мне, о чем этот фильм и для чего он нужен. Эта история просто необходима российским зрителям. Мы живем в мире, где родители не всегда знают, что происходит в душе у их детей, насколько они одиноки, и как опасно равнодушие. Мы все с ужасом наблюдаем трагедии, которые происходят в российских школах: Казань, Керчь, Пермь, Улан-Уде… И это далеко не полный список тех трагедий, которым ужаснулась вся страна. Есть и другой мир. Тот, который не попадает в выпуски новостей, а каждый день существует в сети. Он влияет на наших детей, формирует их. И он не менее опасен. Кино, как способ коммуникации с подростками я считаю максимально эффективным. Это живая история, которая дает почувствовать. Не нужно читать нотаций детям. С ними нужно говорить на понятном и интересном языке. И если эта история спасет хотя бы одну детскую жизнь, миссию можно считать успешно выполненной", — прокомментировал Максим Долгополов.

Политик так же отметил, что сейчас у государства попросту разорвана коммуникация с новым поколением. Дети и взрослые говорят на разных языках и живут в параллельных вселенных. После каждой трагедии, взрослые усиливают охрану в школах, или привлекают силовые ведомства вместо того чтобы общаться, пытаться понять и быть понятными. И кинематограф, по мнению Долгополова, может играть в этом диалоге огромную роль.

Нужны богатыри

У "Справедливой России" российское кино станет отдельным партийным проектом. Поддержка отечественного кинематографа, как средство формирования "здорового" контента для российского зрителя.

"Формировать наши смыслы для наших людей могут и должны наши кинопроизводители, а не американские. Иначе нас всех ждет полная девальвация духовных ценностей", — резюмировал Долгополов.

О том, что у российского кино есть острая необходимость в продюссировании говорит и Наталья Бондарчук: