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Автор Ирина Гусакова

Трейлер к российской военной драме "Ржев" может стать "золотым"

Кино

Работа Андрея Солодовникова вошла в шорт-лист американской премии, по уровню сравнимой с "Оскаром".

Трейлер к российской военной драме "Ржев" может стать "золотым"

Трейлер отечественного фильма "Ржев" стал номинантом на американскую кинопремию Golden Trailer Awards 2021 Edition ("Золотой трейлер"), сообщили на сайте кинокомпании "Триикс Медиа". Также в шорт-лист премии попал ТВ-спот к данной киноленте.

Организаторы престижной американской премии обнародовали списки номинантов в различных категориях. В номинацию Best Foreign Independent Trailer ("Лучший зарубежный независимый трейлер") попала работа Андрея Солодовникова Brotherhood к кинофильму "Ржев", который в англоязычном переводе вышел как Unknown Battle. В список номинантов "Лучший зарубежный ТВ-спот" также вошла работа по "Ржеву" за авторством Александра Кулабухова.

Напомним, что военная драма "Ржев" вышла в 2019 году. Кинолента Игоря Копылова рассказывает зрителям об одном из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. Несмотря на потери в более чем миллион человек, событие долгие годы замалчивалось. Однако в преддверии 75-летия Победы известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в компанию "Триикс Медиа" с идеей съемок фильма о Ржевской битве. Через киноленту российский кинематограф почтил память героев, в том числе деда предпринимателя, Евгения Ильича Пригожина.

В реконструкции событий тех лет съемочной группе помогла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью".

Правдивость и социальная глубина ленты покорили зрителей не только в России, но и за рубежом. "Ржев" уже отмечен престижными наградами — призами международного фестиваля военно-патриотического кино "Волоколамский рубеж" и испанского фестиваля российского кино SOL Russian Film Festival. Также кинокартина произвела настоящий фурор на 23-м Шанхайском международном кинофестивале.

Это не последняя работа кинокомпании, задевающая острые темы и получившая признание по всему миру.

  • Годом позже вышла дилогия "Шугалей" и "Шугалей-2". Ленты были отсняты в рекордно короткие сроки, и на то были причины.

Сюжеты обеих картин опираются на реальную историю российского социолога Максима Шугалея, который на момент съемок находился в плену у ливийских террористов. Фильмы были сняты для донесения до широкой общественности такой вопиющей ситуации и содействия освобождению россиянина и его напарника из тюрьмы "Митига".

Для прототипа героя боевика история закончилась позитивно, спустя 18 месяцев незаконного удержания его вернули на родину.

  • А кинокомпания снова ошеломила своих зрителей жесткой, но злободневной кинокартиной "Турист".

Она отсылает к прошлогодним событиям в Центральноафриканской Республике, когда вооруженные группировки напали на столицу государства с целью сорвать президентские выборы.

Главный герой "Туриста" попал в ЦАР в качестве военного инструктора и невольно оказался в самой гуще событий. По сути, он является собирательным образом 300 инструкторов, направленных по соглашению с Россией для помощи африканским военным. В самой республике фильм признали народным за раскрытие событий, близких для каждого гражданина этого государства. По сообщениям некоторых СМИ, к созданию дилогии и "Туриста" также причастен петербургский предприниматель.

В последнее время отечественный кинематограф набирает популярность у зарубежных зрителей, вызывает интерес критиков. Теперь заслуги российских кинематографистов признали и в Америке. В "Триикс Медиа" сердечно поздравили авторов работ-номинантов премии "Золотой трейлер".

"Поздравляем Андрея и Александра, желаем получить заслуженную награду! В любом случае, стать номинантом такой авторитетной премии, которую еще называют "Оскаром среди роликов", — уже признание высокого профессионализма", — указано на портале киностудии.

Победители премии будут известны к концу месяца. Очередная церемония награждения состоится в Центре исполнительских искусств (Гринвилл, штат Теннесси) 22 июля.

Куратор: Дарья Митина
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