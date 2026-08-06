Хромосомы под ударом: актриса Ольга Дроздова предостерегла женщин от необратимой смены личности

Актриса Ольга Дроздова, супруга депутата Госдумы и актёра Дмитрия Певцова, в интервью на YouTube-канале "12 вопросов" выступила с резкой критикой гормональных противозачаточных средств.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Певцова by Личный Инстаграм-аккаунт Дмитрия Певцова Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова

61-летняя артистка заявила, что такие препараты наносят непоправимый вред женскому здоровью и даже способны влиять на личность. По её мнению, вмешательство в гормональный фон меняет саму суть человека, что может отразиться на его предназначении и способностях.

Дроздова подчеркнула, что организм женщины — это тонко настроенная система, и сознательное изменение её работы может привести к серьёзным последствиям, включая проблемы с фертильностью. Она сослалась на мнение профессоров, которые предупреждали о возможной смене личностных качеств при приёме гормональных препаратов.

При этом актриса оговорилась, что каждая женщина сама несёт ответственность за своё здоровье и выбор.

"Нельзя сознательно с этим (беременностью. — Прим. ред.) бороться. Противозачаточные таблетки — это же убийцы. Это гормональный фон человека, набор на уровне хромосом, который мы берём и меняем. Мои доктора-профессора говорили, что личность может поменяться, если менять гормональный фон. У тебя предназначение быть актрисой, а ты можешь стать бухгалтером. Это я примитивно говорю, но это так", — заявила Дроздова.

Актриса также высказалась о климактерической гормональной терапии, назвав её "делом выживаемости". Однако, по её словам, любое вмешательство в гормональный фон она считает "закланием" против организма, на которое женщина идёт осознанно.

В браке с Певцовым Ольга состоит с 1994 года, но долгое время пара не могла завести детей. Актриса признавалась, что считала бесплодие наказанием за аборт, совершённый в молодости. Сын Елисей родился у них в августе 2007 года, когда Дроздовой было 42 года.

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